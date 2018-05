Ihrke muss in die Verlängerung

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Was in Berlin funktioniert, sollte auch im Barnim klappen. Der „Regierungschef“ des Kreises führt - in Ermangelung eines neuen Landrates – vorerst die Geschäfte weiter. Bis der Kreistag die Nachfolge von Bodo Ihrke (SPD) geregelt hat.

Ende voriger Woche hatte Bodo Ihrke eigentlich seinen letzten Arbeitstag. Die Amtszeit des 62-Jährigen endete offiziell am 3. Mai. Sein Büro im Paul-Wunderlich-Haus hat Ihrke allerdings (noch) nicht geräumt. Wohl wissend oder ahnend, dass die Direktwahl seines Nachfolgers scheitern könnte. Genau das ist am Sonntag passiert. Die Nicht-Wähler haben die Wahl entschieden. Somit muss nun der Kreistag einen neuen Landrat küren. Weshalb Ihrke, seit 1990 beziehungsweise 1993 Landrat (zunächst von Eberswalde, dann des Barnim) und damit dienstältester in der Mark Brandenburg, geschäftsführend die Kreisverwaltung vorerst weiter leitet.

Bereits Ende Januar hatte der Noch-Landrat dem Kreisausschuss versprochen, kein Macht-Vakuum entstehen zu lassen, und eine mögliche Zeitschiene für diesen Plan B vorgeschlagen. Demnach muss der Kreistag nun den Posten des Verwaltungschefs öffentlich ausschreiben. Für die Bewerbung und die Sichtung der Unterlagen gingen einige Wochen ins Barnimer Land. Je nach Modus des Auswahlverfahrens, auf den sich die Abgeordneten verständigen, sei eine Wahl Anfang oder Mitte September realistisch, hatte Ihrke erklärt. Und den Abgeordneten zugleich versichert, dass er, um einen geordneten Übergang zu organisieren, zu einer „Verlängerung“ bereit sei. Laut einer Regelung des Landes könne er maximal sechs Monate „dranhängen“. Soll heißen: Spätestens Anfang November ist endgültig Schluss.

Ob der Kreistag tatsächlich solange braucht, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Dem Vernehmen nach gibt es Bestrebungen im Kreistag, sehr zügig voranzuschreiten und noch vor der Sommerpause zu einer Entscheidung zu kommen. Am Montagabend befasste sich sogleich der Kreisausschuss mit der gescheiterten Direktwahl und dem nun folgenden Procedere. Die Beratung dauerte bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe an. Neuland ist die Kür für den Kreistag allerdings nicht. Denn schon 2010 musste ebenfalls das Parlament ran. Damals benötigte der Kreistag von der Stichwahl bis zur Abstimmung durch die Abgeordneten gut drei Monate. Der Unterschied: Damals hatte die Kreisverwaltung einen Vize-Landrat, der in jener Zeit amtierend überbrücken konnte. Aktuell ist der Posten des Ersten Beigeordneten vakant.

Daniel Kurth, gemeinsamer Kandidat von SPD und Linken, hatte zwar am 22. April und 6. Mai jeweils bei der Wahl obsiegt. Gewonnen hat er allerdings nicht. Denn: Mit einer Wahlbeteiligung von nicht mal 19 Prozent am Sonntag verfehlte Kurth das erforderliche Quorum um etwa 6000 Stimmen. Der Barnim wies unter allen Landkreisen, in denen derzeit ein neuer Landrat zu wählen ist, die niedrigste Resonanz auf. Erklärungsversuche:

„Vielleicht liegt es daran, dass gerade der Barnim, vor allem im Süden, ein großes Zuzugsgebiet ist“, überlegte Daniel Kurth, selbst „etwas ratlos“, am Montag, und deshalb eben viele Bürger mit der Funktion des Landrates nichts anfangen könnten. Dies habe er bei den mehr als 80 Bürgergesprächen während des Wahlkampfes bereits gespürt. Sollte er – über den zweiten Weg – ins Wunderlich-Haus einziehen, werde er „nach Kräften dafür kämpfen“, dass das Verständnis wächst. Auf alle Fälle werde er kandidieren, erklärte der 45-jährige Eberswalder. Noch am Sonntagabend habe er die entsprechenden Gespräche mit der Fraktion, im Unterbezirk sowie mit den Linken geführt und sich der Unterstützung versichern können, so Kurth.

Die Bedeutung der Stelle Landrat den „Bürgern näherzubringen“ und überhaupt „näher an den Menschen zu sein“, das werde eine Aufgabe des neuen Landrates und des neuen Kreistages (Wahl 2019) sein, ist Othmar Nickel (CDU), der am Sonntag Kurth unterlegen war, überzeugt. Die Frage, ob er als Kandidat zur Verfügung steht, beantwortete er mit: „Ich sage grundsätzlich nicht Nein.“ Er habe sich auf den Weg gemacht und „viel Zuspruch erfahren“. Allerdings müsse die Personalie jetzt, eben unter den neuen Bedingungen, in den Gremien besprochen werden, so der 56-jährige Schulleiter aus Bernau, innerhalb der Partei, in der Fraktion. Das Ergebnis dieser Beratungen sei abzuwarten.