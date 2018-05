Mini-Festival mit Charakter

Christopher Braemer

Eisenhüttenstadt (MOZ) Diesen Sommer hallen wieder die Bässe über die Baumkronen der Stahlstadt – wenn auch nur gedämpft. Die Organisatoren des legendären „Es schallt im Wald“ wollen das Festival klein halten, um seinen Charakter zu wahren.

So ein richtiger Wald sind sie nicht, die paar Fichten auf der Wiese in der Ringstraße. Trotzdem wird hier am 7. Juli ab 20 Uhr unter dem Motto „Es schallt im Wald“ – umsonst und draußen – eine Nacht unter den Sternen getanzt. Das legendäre Festival zog erst im vergangenen Jahr vom Wald zwischen Groß Muckrow und Klein Muckrow hierher ins Gewerbegebiet.

„Es ist kein kommerzielles Ding“, betonen die Organisatoren Marcus Schmidt (35) und Mathias Littmann (47). Sondern das Open Air sei mehr was für Liebhaber, ein Community-Ding, bei dem das „Wir“ im Vordergrund stehe, betont Schmidt. Die Organisatoren, die mit „Farbtonrecords“ seit 15 Jahren ein eigenes Label betreiben, kümmern sich um die Technik, andere um die Getränke, ein paar Freunde legen auf. „Das ist ein kulturelles Kontrastprogramm, wir wollen kein Geld verdienen“, sagen die Liebhaber elektronischer Musik, Schmidt und Littmann, die Gleichgesinnte dazu eingeladen, mit ihnen zu feiern – auch wenn sie die Bässe gedämpft halten wollen. Das war einmal anders. Denn was vor zwölf Jahren mit 75 Leuten im Wald zwischen Groß Muckrow und Klein Muckrow begann, schlug bundesweit Wellen unter Liebhabern elektronischer Musik. Es schallte von Jahr zu Jahr immer lauter im Wald, das Festival wuchs auf mehrere Tausend Besucher, Größen wie ein Jimpster aus England, der Leipziger Daniel Stefanek oder die Hamburger Kollektiv Turmstraße standen in den weiten Wäldern Brandenburgs am Plattenteller.

„Vor paar Jahren war es so krass, dass die lokalen Taxiunternehmen ausgelastet waren, wenn wir gefeiert haben“, erinnert sich Mathias Littmann. „Die Diskos haben zugemacht, weil ihnen klar war, dass sowieso alle zu uns kommen“, ergänzt Marcus Schmidt. Irgendwann ging der Charakter vom Tanzen mit Freunden im Wald verloren – die Jungs traten auf die Bremse. „Wir haben das Ding vor drei Jahren zurückgefahren, weil es uns zu viel wurde“, erklärt Littmann. „Das ursprüngliche Flair ist vergangen“, klagt Marcus Schmidt. Er und Littmann, die neben ihrer Liebe zu Eisenhüttenstadt eine langjährige Freundschaft verbindet, seien außerdem zu Hoch-Zeiten ganzjährig mit der Organisation des Festivals beschäftigt gewesen und seien dann kaum noch zu etwas anderem gekommen.

Die Liebe zu kleinen Festivals ist ein Trend, dem auch andere Festival-Veranstalter in Brandenburg und Berlin folgen – wie beispielsweise das Festival „Zurück zu den Wurzeln“ Anfang Juni in Niedergörsdorf (Teltow-Fläming). „Viele Festivals sind gewachsen, doch wir lehnen das ab“, sind Littmann und Schmidt überzeugt.

Das Line-Up steht noch nicht komplett. „Aber es gibt viele Interessenten, dauernd schreiben uns Leute“, sagt der Wahl-Eisenhüttenstädter Mathias Littmann, gebürtig aus Cottbus. Der Platz am Plattenteller sei für Freunde und DJs vom letzten Jahr – bei kleinen und größeren Labels unter Vertrag – reserviert: Cult Jam, Alek S, Matt Bone, Cajuu, Double C. und Veranstalter Marcus Schmidt selbst. Darunter auch Alex Q, der unter einem anderen Namen spielte, nachdem er überregional bekannt wurde. Gespielt wird elektronische Musik: von Deephouse bis Techno – auf einem Floor. Es werde keine große Bühne geben, sagt Littmann, der sich auf Sternenzelt und Lichterketten beschränkt.

Die Organisatoren sind wie immer darum bemüht, die Ruhe der Anwohner zu respektieren.„Wir werden die Nachbarn auch in diesem Jahr vorwarnen“, bestätigen sie. „Und uns an die Auflagen der Stadt halten.“ Schließlich wollen sie auch in den nächsten Jahren feiern. „Das Ding läuft noch so lange, wie wir Bock drauf haben“, bestätigen Schmidt und Littmann.