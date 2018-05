Amtsgericht bestraft Tierzüchter

Tilman Trebs

Oranienburg/Eichstädt (MOZ) Der Hennigsdorfer Züchter Reinhard E. muss wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz 1 350 Euro Strafe zahlen. Das Amtsgericht Oranienburg verhängte zudem ein Tierhaltungsverbot über fünf Jahre.

Nach kurzer Verhandlung akzeptierte E. am Montag einen entsprechenden Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin, gegen den er zunächst Einspruch eingelegt hatte. Die Ermittlungsbehörde hatte dem 67-jährigen Hennigsdorfer vorgeworfen, Dutzende auf einem Eichstädter Grundstück gehaltene Tiere vernachlässigt und ihnen dadurch „länger anhaltende und sich wiederholende Schmerzen und Leiden zugefügt zu haben“. Im Volksmund nennt man das Tierquälerei. E. habe sich zur Haltung von Tieren als ungeeignet erwiesen, heißt es im Strafbefehl.

Am 21. Mai 2017 hatten Polizei und Veterinäramt das vom Züchter genutzte Grundstück in Eichstädt geräumt. E. hatte dort 55 Hühner, sieben Kaninchen, zwei Enten und vier Puten gehalten. Die Tiere waren nach Einschätzung der Behörden in engen, dunklen und hygienisch unzureichenden Stallanlagen gehalten worden. „Die Verschläge waren verkotet, die Tiere litten bereits seit längerer Zeit Durst“, trug die Staatsanwältin im Gerichtssaal vor. „Eine Gans war von Parasiten befallen. Sie musste notgetötet werden.“ Zahlreiche Tiere seien unterernährt und in schlechtem Allgemeinzustand gewesen. E. habe es unterlassen, die unter seiner Obhut stehenden Tiere ausreichend zu ernähren und zu pflegen.

Der Züchter selbst wies die Vorwürfe, seine Tiere nicht ausreichend gefüttert und getränkt zu haben, vor Gericht zurück. Dass sie in engen Behausungen lebten, führte er auf die damals geltende Stallpflicht zum Schutz vor der Vogelgrippe zurück. Er habe daran gearbeitet, die Bedingungen zu verbessern. Den Behörden warf er vor, ihn vor vollendete Tatsachen gestellt zu haben. Der Kreisverband der Rassegeflügel- und Rassekaninchenzüchter begrüßte den Richterspruch.