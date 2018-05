Starkes Interesse an Bernauer Bauplänen

Renate Meliß

Bernau Zum bundesweiten Tag der Städtebauförderung waren am Samstag auch viele Bernauer gekommen, um sich vor Ort ein Bild vom Projekt „Neues Rathaus” zu machen. Sylvia Hirschfeld, Leiterin des Stadtplanungsamtes, begrüßte die Gäste. Anschließend gab es dazu Informationen von Baudezernent Jürgen Jankowiak im Baubüro in der Bürgermeisterstraße 7. „Unsere Stadt hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr positiv entwickelt. Ein wesentliches Vorhaben ist jetzt das neue Rathaus. Derzeit liegen die Baukosten bei 17,5 Millionen Euro. Es wird ein großes und schönes Gebäude im Zentrum der Stadt werden. Völlig barrierefrei, mit Tiefgarage, Dachterrasse und Aussichtsplattform wird es nicht nur ein reines Verwaltungsgebäude, sondern ein Erlebnis für die Bernauer werden und etwa Mitte 2020 seinen Betrieb aufnehmen.

Derzeit wird die Baugrube mit Wasserhaltungsrohren für die Gründungsplatte und damit für den Rohbau vorbereitet. Archäologe Torsten Dressler und sein Team begleiteten die bisherigen Erdarbeiten. „Für einen Archäologen ist das eine spannende Sache. So fanden wir auf der Fläche von zirka 2000 Quadratmetern unter anderem sechs Brunnen, teils aus Feldsteinen, teils aus Eichenholz, die auf die erste Besiedlung um 1232 hinweisen.

Die besonderen Fundobjekte sollen künftig für alle Bernauer und Besucher in einer Dauerausstellung zu besichtigen sein. Dazu gehören Tonkrüge, die den Menschen einst beim Wasserschöpfen in den Brunnen gefallen waren, Kugeltöpfe mit Verzierungen, Mündelbecher und Kirschkernreste, Näpfe aus gedrechseltem Holz mit Brandverzierungen, freigelegte Körperbestattungen, drei mittelalterliche Grundstücksparzellen mit Abfallgruben und Tierkadavern, illegale Säuglingsbestattungen unter dem Keller einer Hausstelle, die Reste einer alten Schmiede und sogar noch die Spatenstiche eines einstigen Bewohners auf seinem Garten.

Weiter ging es nach dem Vortrag zum Pfarrhaus und zum Tobias-Seiler-Saal am Kirchplatz. Dort informierte Karsten Fischer, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates Sankt Marien, wie Gebäude – auch mit Hilfe von Städtebaufördermitteln – saniert beziehungsweise neu gebaut werden. Sehr interessiert verfolgten die Besucher seine Ausführungen zur Sanierung des barocken Fachwerkhauses, der einstigen Pfarrstelle aus dem Jahr 1766/67. Zwei Hauptgewerke, Maurer- und Zimmermannsfirmen sind hier beschäftigt. Zahlreiche Schwierigkeiten, die zuvor nicht absehbar waren, verzögerten den Bauablauf.

So musste die Westseite des Gebäudes zusätzlich zweischalig gemauert und wieder aufgebaut werden. Alte Holzbalken mussten erneuert werden. Das Fundament aus Feldsteinen gestaltete sich kompliziert in der statischen Berechnung, wie auch die Zimmermannsarbeiten neu ausgeschrieben werden mussten. Künftig wird das Gebäude für die Verwaltung der Kirchengemeinde und eine Pfarrwohnung genutzt werden.

Die denkmalpflegerische Betreuung erfolgt durch das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege, das Archäologische Landesmuseum sowie die untere Denkmalschutzbehörde Barnim. Bauherr ist die Skt. Marien-Kirche.

Der Tobias-Seiler Saal wird das historische Ensemble an der Sankt Marienkirche mit einem neuen Gemeindesaal als zentrales bauliches Element ergänzen.

Die Veranstaltung stieß auf relativ großes Interesse. Mehr als 50 Gäste verfolgten die Erläuterungen im Baubüro.