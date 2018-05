Märchenhafte Tour um Lieberose

Ingrid Hoberg

Lieberose „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute!“ Mit diesem Schlachtruf aus dem Schlafzimmerfenster seiner frühen Kinderjahre und dem jetzigen INA-Büro schwört der Lieberoser Schauspieler Michael Becker, die Wandergemeinde auf dem Innenhof der Mühlenstraße ein.

133 Teilnehmer des 7. Lieberoser Wandertags, der unter dem Motto „Märchenhaftes Lieberose steht, scharren mit den Füßen – so wie die Pferde an den Kremsern, die mit auf die Tour gehen. Witwe Bolte alias Bürgermeisterin Kerstin Michelchen schwenkt schon den Kochlöffel und stürmt voran an die Feuerstelle. Sie hat mit ihrem Team von Familie und Freunden den „Hexenkessel“ angeheizt und wird wieder für die Verpflegung in der Mittagspause sorgen. Sie verspricht Froschlaichsuppe und Krötenomelett. Das Drei-Gänge-Menü mit Spargelsuppe, Gulasch und Spirellis sowie Kirschen mit Vanillesoße wird die Wanderer begeistern, doch es will verdient sein. Und darauf achtet Wanderführerin Christina Schmidt drauf.

Bei Sonnenschein und einem frischen Frühlingshauch schreiten die Wanderer frohen Mutes aus, und schon kommt das erste Märchen ins Blickfeld. Wer beim Quiz mitmacht, schreibt gleich auf: Aschenputtel. Denn die Erbsen und die Tauben, die in die Lüfte steigen, sind eindeutige Hinweise. Kurze Zeit später verkündet Michael Becker am Backofen: „Jetzt kommt Hochkultur!“ Tenor Peter Ewald und Sopranistin Kerstin Domrös sind „Hänsel und Gretel“. Und während die Hexe im Ofen schmort, steigen die Kraniche auf: Mehr Kunst und Natur geht nicht.

Beim Abstecher zum Stockshof und zum Alten Schloss treffen die Wanderer auf den Wassermann, der ihnen Spannendes zur den Sagen, Mythen und Sprichwörtern des Spreewalds erzählen kann. Der Duft der Froschlaichsuppe zieht die Wanderer weiter in Richtung Eichberg. Zwischendurch hatte die Apotheke für eine Erfrischung am Wegesrand gesorgt. Am Eichberg werden nicht nur die Pferde ausgespannt, auch mancher Wanderer ist froh über die Pause. Kerstin Michelchen und ihre Leute geben das Beste, um die Schlange der Hungrigen so schnell wie möglich abzuarbeiten. Schließlich soll noch Zeit für ein Gruppenfoto mit der goldenen Gans sein.

Es stehen noch zwei weitere Überraschungen auf dem Programm, und die wollen erwandert werden. Weiträumig geht es am Schlosspark vorbei bis zur Schulenburgschen Friedhofskapelle. Dort wartet die böse Königin, verkleidet als alte Frau, mit ihren Äpfel. Dornröschen liegt schon in tiefem Schlaf, der Prinz ist untröstlich. Doch die sieben Zwerge erwecken die schöne Prinzessin wieder zum Leben. „Und der kleinste Zwerg war mal mein Lehrer!“, verkündet Michael Becker.

Flotten Fußes erreichen die Wanderer dann das nahe gelegene Schloss. Dort erleben sie, wie Lieberose zu seinem Namen gekommen ist. Ein schönes Mädchen lässt eine rote Rose aus dem Fenster in die Hände eines Verehrers fallen. „Liebe Rose!“, ruft er aus. So soll es gewesen sein.

Wer an der Kaffeetafel sein ausgefülltes Quiz abgibt, kommt in die Auslosung. Nils Winterfeld aus Lieberose bei den Kindern sowie Kathrin und Eberhard Lenz aus Beeskow und Hannelore Thulke aus Cottbus bei den Erwachsenen haben die richtigen Antworten gegeben. „Das ist wirklich toll, wo die Ideen herkommen. Und jedes Jahr wird noch eins draufgesetzt“, sagt Kathrin Lenz voller Anerkennung zu Christina Schmidt. „Wir bekommen Unterstützung von vielen Seiten. In diesem Jahr waren 22 Akteure aus Lieberose dabei“, sagt sie.