Brückenschlag mit Potenzial

(MOZ) Lange genug mussten die Gubener und Gubiner auf ihre erste gemeinsame Buslinie warten. Während es in Frankfurt und Slubice schon seit 2012 einen grenzüberschreitenden Busverkehr gibt, wurde das Projekt in Guben-Gubin jahrelang nur theoretisch angegangen. Praktisch ist man dort aber noch immer auf die eigenen Füße, das eigene Rad oder Auto angewiesen, will man auf die andere Seite der Neißebrücke.

Und das wollen viele. Eine Umfrage unter den Bewohnern hatte vor anderthalb Jahren ergeben, dass mehr als 35 Prozent der Befragten sowohl östlich als auch westlich der Grenze mindestens ein Mal in der Woche in den anderen Teil der Doppelstadt zum Einkaufen fahren.

Der gemeinsame Grenzbus dürfte nun dafür sorgen, dass die beiden Städte noch enger zusammenwachsen. So wie eben Frankfurt und Slubice, die auch in Hinsicht etwa auf ihre gemeinsame Fernwärmetrasse oder die deutsch-polnischen Kindergärten vorbildlich kooperieren und damit echte Völkerverständigung leben.