Das Herz schlägt russisch

Silvia Fichtner

Frankfurt (Oder) (MOZ) Den Glanzpunkt des Klavierfestes PianOdra setzte am Sonntag der Pianist Wolfgang Manz beim Abschlusskonzert. Über 600 Besucher lauschten bis Sonntag den Tastenklängen. Ein Blick zurück auf eine dreitägige musikalische Reise nach Russland.

In der Plattensammlung findet sich manche Aufnahme russischer Klaviermusik mit weltberühmten Pianisten – gehütet wie ein Schatz. Doch seit dem Abschlusskonzert des zweiten PianOdra-Klavierfestes weiß man es wieder: Sternstunden der Musik erfüllen sich nur im erlebten Augenblick! Christian Seibert, Gastgeber, Pianist und Initiator des neuen, den Frankfurter Kulturkalender bereichernden Klavierfestes, sowie die anderen Künstler des Festivals mögen es großzügig verzeihen: Den Glanzpunkt setzte der Pianist Wolfgang Manz mit seinem Abschlusskonzert.

Fremd sind Manz alle Fisimatenten, die man gelegentlich von Kollegen der Branche kennt. Wolfgang Manz wirkt über sein Spiel, nicht durch Gehabe. „Die sinnliche Schönheit des Klavierklanges durch einen vorbereiteten, kon-trollierten Tastenandruck zu entdecken, wegzukommen von dem immer noch verbreiteten Image eines Schlaginstrumentes, traditionell suggeriert durch das unglückliche Wort Anschlag“, betont Manz als sein Streben und das macht das Innigliche seines Spiels aus. Und so wehte durch den Logensaal jener Zauber, der sich tief in der Erinnerung der Zuhörer niederlässt – und bleibt. Préludes von Alexander Skrjabin, Etudes-Tableaux (Bilder-Etüden) von Sergej Rachmaninow, Sonaten von Sergej Prokofjew, dem das Festival gewidmet war, – so noch niemals gehört. Stehende Ovationen für Wolfgang Manz am Ende – und die Gewissheit, fortan einen Platz in der durch sein Spiel berührten Seele des Publikums an der Oder zu besetzen.

In „Russische Weiten“ wollte das Festival führen. Und weit wie dieses Land sind die Dimensionen der russischen Musik, überaus reich an namhaften Komponisten. Wohin die Schritte lenken? Zunächst zu Prokofjew (und damit ins 20. Jahrhundert), der vor 65 Jahren starb. Ein Mann mit wechselvollem Leben, privat und künstlerisch. Eine Herausforderung, die sich durch das Festival zog. Gespiegelt gleich vom Eröffnungskonzert, das der Pianist und Initiator Seibert gemeinsam mit seiner Frau, der Geigerin Jung Won Seibert-Oh, bravourös gestaltete. Ein eingespieltes Paar, das hier sein künstlerisches Potential entfalten kann. Sie treiben sich beim zweiten PianOdra vor ausverkauftem Saal zu Höchstleistungen an ihren Instrumenten – und beflügeln damit die Erwartungen für Kommendes. Russische Musik des 20. Jahrhunderts – nicht unbedingt gefällig wie der Auftritt eines Kosakenchores oder Ivan Rebroffs, und doch ergreifend, was gleichsam das innere Aufscheuchen aus Gewohntem meint, dessen man von Zeit zu Zeit bedarf. Prokofjew, Rachmaninow, Skrjabin und Nikolaj Kapustin. Bravos für Musik und Künstler.

Kapustin, dessen Musik vom renitenten, in der UdSSR wie auch in der DDR lange Zeit von der Obrigkeit verteufelten Jazz beeinflusst ist, war die perfekte Einstimmung auf das Konzert gleich nach dem Auftakt – mit dem Pianisten Søren Gundermann, beheimatet in Beeskow, und dem Cellisten Martin Klenk aus Berlin. Klavier und Cello? Diese nicht alltägliche Paarung machte das Konzert bereits im Voraus spannend. Das Publikum erlebte zwei Musiker, die Ohrwürmer osteuropäischer Volksweisen, extra für diesen Abend von Gundermann bearbeitet, in ein irres Jazzkonzert hineinwachsen ließen. Der Pianist und der Cellist, ein Paar, von dem das Publikum gern mehr gehört hätte, aber die Exklusivität des Abends hatte den Preis, dass es an weiteren Stücken mangelte. Vorfreude also auf ein Wiedersehen! Übrigens erwies sich Gundermann in dem Konzert auch als geistreicher, Bildungslücken schließender Moderator. Oder wussten Sie schon, dass das 1860 von Iwan Petrowitsch Larionow geschriebene „Kalinka, moja“ gar keine Frau meint, sondern eine Schneebeere?

Der eigentliche Festivalmoderator aber war Musikredakteur Dirk Lötfering. Der führte, wie schon beim Premierenfestival 2017, nicht nur freudesprühend durch die Konzerte, sondern brachte dem Publikum den Komponisten Schostakowitsch auf besondere Weise näher. Lötfering hatte nicht nur Zitate aus „Die Memoiren des Dmitri Schostakowitsch“ von Solomon Wolkow klug ausgesucht, sondern auch die Musik, in Mehrzahl Schostakowitsch-Stücke, die Dmitry Rodionov, ein Schüler von Wolfgang Manz, feinsinnig interpretierte. Rodionov begnügte sich nicht mit Zwischenspiel, sondern schuf Stimmungen im Kontext, die ahnen ließen, wie Prokofjew sich in diesen oder jenen Momenten seines Lebens gefühlt haben muss. „Kunst ist der Zerstörer des Schweigens“ so der Titel dieser sehr gelungenen Konzertlesung.

Was ist russische Musik ohne das Bajan! Mit dem Knopfakkordeon – dem Bajan zum Verwechseln ähnlich – kamen die Brüder Danny und Toni Leuschner aus Sachsen an die Oder gereist. Beide Liebhaber der Improvisation, gewannen sie das Publikum schnell und führten es wiederum in ganz andere russische Weiten als das die Konzerte bis dahin getan hatten. Kompositionen von Viktor Gridin und Wladislaw Solotarjow – eine wunderbare Wiederentdeckung durch die Leuschner-Brüder, von denen die Zuhörer mehrere Zugaben mit kräftigem Applaus einforderten.

Geradezu zwingend der Blick auf das Familien- und das Kinderkonzert! Es ist erklärte Absicht für das Festival, Kinder nicht nur einzuladen, sondern einzubinden. Im Vorfeld des Konzerts befassten sich Grundschüler mit Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“ (Idee und Moderation Friederike Biermann). Die ihrer Fantasie entsprungenen neuen Bilder fügten sie Mussorgskis musikalischen, von Christian Seibert gespielt, hinzu. So gut besucht wie das Kinderkonzert war ebenso das für Familien. Eltern wurden eins mit ihren Kindern als Søren Gundermann am Klavier und der Perkussionist Hermann Naehring das an sich schon amüsante Zelluloid um Töne bereicherte. Selber voller musikalischer Fabulierlust gaben sie den russischen Zeichentrickfilmen um Hase und Wolf, deren berühmtes „Nu pogodi! – Na warte!“ schon vorige Generationen begeistert hat, ganz außergewöhnliche Nuancen. Eine unvergessliche Kinovorstellung! Nicht fehlen durften Prokofjews „Peter und der Wolf“. Ein unbedingt hoch zu lobendes Engagement der Künstler und des Veranstalters eingedenk des leider so gedrosselten Musikunterrichts an Schulen!

Über 600 Besucher, übrigens ganz unterschiedlich nicht nur im Alter, sind die zahlenmäßige Bilanz dieses diesmal über drei statt wie im Vorjahr zwei Tage veranstalteten Klavierfestes. Nicht aufzurechnen hingegen die Resonanz beim Publikum, die Strahlkraft über die Stadt Frankfurt hinaus. Das ist dem Initiator, den Organisatoren, Helfern und Sponsoren ins Gästebuch zu schreiben. PianOdra ist ein Signal, dass Anspruch und Zuspruch nicht im Widerstreit liegen müssen. Und deshalb kann Christian Seibert zu recht sein Resümee kurz fassen: „Ich bin einfach nur glücklich – und danke allen, die das PianOdra möglich gemacht haben.“ Er merkt noch an, dass das Klavierfest 2019 Frankreich ins Blickfeld rücken wird.

Das diesjährige Klavierfestival war Russland gewidmet. Mutig in einer Zeit, da Russland gerade allzu schnell als Sündenbock für militärische Aufrüstung herhalten muss. Schon einmal haben die deutsche klassische Literatur und die russische Musik zwei Völker wieder versöhnt, die sich grausam im Krieg begegnet waren. Wer wagte vor 70 Jahren darauf zu hoffen? Das Frankfurter Klavierfest PianOdra 2018 war nun gleichfalls eine Brücke zu friedlichem Miteinander. PianOdra schickt dazu gewissermaßen eine Botschaft mit Dmitri Schostakowitsch in die Welt: „Kunst ist der Zerstörer des Schweigens“. Hoffentlich.