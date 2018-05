Zuschüsse zum Urlaub für einkommensschwache Familien

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Damit Familien unabhängig vom Geldbeutel entspannt Urlaub machen können, gibt es in Brandenburg seit mehr als 20 Jahren die Ferienzuschüsse. Auch in diesem Jahr unterstützt das Land wieder Eltern mit geringen Einkommen. Mit den Zuschüssen kann die Urlaubskasse entlastet werden. „Für jeden Ferientag und jedes mitreisende Familienmitglied gibt es acht Euro“, erklärte der Hennigsdorfer SPD-Abgeordnete Detlef Baer. „Auch Großeltern, die mit ihren Enkeln verreisen möchten, können einen Antrag stellen.“

Die Ferienzuschüsse seien für Familien gedacht, die nur über ein geringes Einkommen verfügen oder Arbeitslosengeld II bekommen. Den Urlaub können sie in Ferienstätten, die sich besonders an Familien richten, sowie in anderen geeigneten und angemessenen Unterkünften in ganz Deutschland oder dem Ausland verbringen, erläutert Baer. „Interessierte aus Oberhavel sollten den Antrag bald stellen, mindestens acht Wochen vor Reiseantritt“, fügt Baer hinzu. Gefördert werden können Urlaubsreisen von fünf bis 14 Tagen Dauer, in Ausnahmefällen sind Abweichungen hiervon möglich.