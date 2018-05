Mehrheit für den Gelben Sack

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Es bleibt in den Großwohnanlagen von Strausberger Wohnungsbaugesellschaft und den Wohnungsbaugenossenschaften bzw. der TLG bei der Erfassung von Leichtverpackungen in Gelben Containern. Das stellte die Werkleiterin des Entsorgungsbetriebs Märkisch-Oderland, Angela Friesse, in der jüngsten Stadtverordnetensitzung klar: „Die Großvermieter wollten den Status quo erhalten, und wir werden ihn erhalten“, sagte sie, es bleibe aber auch beim vierzehntäglichen Entsorgungsturnus.

Die Stadtverordneten hatten anfangs in den Ausschusssitzungen im Interesse der Sauberkeit auf den Straßen zur Gelben Tonne tendiert. Doch hatte Angela Friesse auch Vorteile der Gelben Säcke aufgelistet. Es gebe ungleich weniger „Fehlwürfe“, weil die Einsammler am Gewicht sofort erkennen, ob es sich um Leichtverpackungen oder Müll handelt. Auch hätten die Säcke einen geringeren Platzbedarf, dank großer Anzahl quasi ein unbegrenztes Fassungsvermögen. Sie räumte aber Vertriebsprobleme auf dem flachen Lande ein, in der Stadt wie Strausberg aber eher weniger. Fakt sei, dass eine Entscheidung für die Gelbe Tonne bedeute, dass keine Gelben Säcke mehr kostenlos in der Stadt verteilt würden. So müssten die Mieter der Großwohnanlagen, die heute ihren Verpackungsabfall in Gelben Säcken sammeln und dann in die Gelben Container werfen, künf-tig andere Müllbeutel nutzen.

Dennoch beantragte Jens Knoblich (grün, liberal, bürgernah) eine Änderung des Beschlusses in Gelbe Tonne. Sein Fraktionskollege Jürgen Schmitz sprach sich umgehend dagegen aus. Später sagte Matthias Michel von der gleichen Fraktion, er werde für die Tonne stimmen. Susanne Bock (SPD) berichtete von Erfahrungen in Frankfurt (Oder): Gelbe Tonne funktioniere nur bei wöchentlicher Abholung – sie sei gegen die Änderung. Ute Wunglück (Linke) fand, man könne auch kleinere Beutel in die Gelbe Tonne werfen, es müssten keine Gelben Säcke sein. Ihr Fraktionskollege Martin Schultheiß verwies nach einer von Daniel Krebs (CDU) beantragten Auszeit auf das Meinungsbild des Bauausschusses für die Gelbe Tonne. Linkenfraktionschef Ronny Kühn nannte die Debatte eine „Sternstunde kommunalpolitischer Gewissensentscheidung“. Die Mehrheit bekam der Gelbe Sack mit 17 zu 9 Stimmen bei fünf Enthaltungen.