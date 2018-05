Die Zukunft der Medizin ist digital

Berlin (MOZ) Die Zeiten, dass ein Arzt, nur ausgestattet mit einem Stethoskop, seinem Wissen und seiner Erfahrung, Diagnosen stellte, sind längst vorbei. Immer mehr Technik hat in Praxen und Krankenhäusern Einzug gehalten. Und trotzdem taten sich die Vertreter eines der ältesten Berufe der Welt lange Zeit schwer mit all den Neuerungen, die die Digitalisierung mit sich bringt. Da hat sich mittlerweile manches getan.

Auf dem Ärztetag haben sie nun die Gelegenheit, ein deutliches Zeichen zu setzen. Denn hier können sie den Weg freimachen für Online-Sprechstunden, die in Zukunft jedem Bürger zu Gute kommen können. Auch dann, wenn der Arzt seinen Patienten zuvor noch nicht persönlich kennengelernt hat. Damit könnte das sogenannte Fernbehandlungsverbot bundesweit fallen, das bislang nur in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein aufgebrochen wurde. Es wäre ein erster Schritt gegen den vorherrschenden Ärztemangel auf dem Land und übervolle Praxen.

Der Erfolg hängt dabei natürlich nicht nur an den Ärzten. Mal davon abgesehen, dass bisher Konsultationen per Bildschirm so gut wie gar nicht bei der Krankenkasse abgerechnet werden können: Ohne Breitbandversorgung überall hilft eine Videosprechstunde dem ländlichen Raum überhaupt nichts. Hier ist die Politik gefordert. Denn der Markt hat es in all den Jahren nicht geschafft, das Schneckentempo-Internet endgültig zu beseitigen. Trotz aller Fördermittel.

Wohin die Reise geht, kann man etwa in Skandinavien oder dem Baltikum besichtigen. Dort lassen sich nicht nur Arztbesuche, Diagnosen, Röntgenbilder, Impfungen schon lange von überall aus einsehen. Dort können Patienten vom Wohnzimmer aus per Video-Schaltung einen Arzt konsultieren, sich ein elektronisches Rezept ausstellen und die Medizin dann von einer Versandapotheke nach Hause schicken lassen.

Die Digitalisierung wird das Berufsbild der Mediziner verändern und liebgewordene Gewissheiten schleifen. Etwa weil künstliche Intelligenz das gesammelte medizinische Weltwissen in Echtzeit für eine bessere Diagnose zur Verfügung stellen wird. Noch aber haben die Ärzte die Chance, diesen Prozess aktiv zu gestalten. In ihrem eigenen Interesse, aber vor allem im Interesse der Patienten.