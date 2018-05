Christopher Harms

Hönow Sonntagabend heulten in Hönow die Sirenen, es stieg schwarzer Rauch auf, der durch die Siedlung bis nach Hellersdorf zog. Ursprung war ein 25 Quadratmeter großer Schuppen, an an der Hoppegartener Straße in Flammen stand. Nachbarn eilten zur Hilfe und unternahmen Löschversuche, jedoch vergebens. Erst die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aller drei Ortsteile konnten den Brand löschen und ein Übergreifen des Feuers verhindern. Zu Schaden kam niemand.