Suche nach der richtigen Form

Potsdam (MOZ) Landratswahlen sind selten der Kracher. Das liegt daran, dass vielen das Amt als schwer bestimmbar erscheint – im Gegensatz zum Bürgermeister, dessen direkter Einfluss aufs Leben in den Kommunen deutlicher zu spüren ist. Zweitens sind Landratswahlen nur selten mit dem Wettstreit um Vorhaben und Visionen verbunden und die Wahlprogramme der Parteien so gut wie nie auf die Region herunter-gebrochen.

Trotzdem ist es sinnvoll, dass sich die Landräte dem Bürger stellen und nicht die Kreistagsmitglieder in Hinterzimmern Mehrheiten für einen Kandidaten aushandeln. Am Prinzip sollte festgehalten werden. Aber über die Form kann durchaus diskutiert werden. Beispielsweise über die Abschaffung des Quorums in der Stichwahl.

In Spree-Neiße war die Wahlbeteiligung relativ hoch, weil dort gleichzeitig über Bürgermeister abgestimmt wurde. Solche Zusammenlegungen helfen, mehr Bürger an die Wahlurnen zu locken. Einfache Antworten, warum sich im Barnim schon zum zweiten Mal nach 2010 nur rund jeder fünfte für die Stichwahl interessierte, lassen sich nicht finden. Es wäre auf jeden Fall fatal, Gleichgültigkeit als Zufriedenheit zu interpretieren.