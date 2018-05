„Erkner räumt auf“ geht in die Verlängerung

Elke Lang

Erkner Sie waren am Sonntagvormittag schnell auszumachen, die zwölf Leute, darunter drei Kinder, die sich im Rathauspark zum Arbeitseinsatz unter dem Motto „Erkner räumt auf“ eingefunden hatten. An schwarzen Müllbeuteln und Greifwerkzeugen konnte man sie sofort erkennen. Zuerst ging es an die halbrunde Bank im Park, die ein beliebter abendlicher Treffpunkt für Jugendliche ist. Ein halber Sack Müll kam da zusammen an Bierdeckeln, Bierpackungen und anderem. Viel mehr Arbeit aber bereiteten die unzähligen Zigarettenkippen.

Dann wurden vier Gruppen gebildet, die ausschwärmten: eine die Friedrichstraße entlang in Richtung Thälmannstraße, eine in Richtung Bahnhof und weiter zum Reiherhorst, eine zum Bretterschen Graben, eine in Richtung Sparkasse. Meist wurden Dönerpapier und Kaffeepappbecher aufgelesen.

Die Initiative zu „Erkner räumt auf“ hatte Jasmin Koppehl über Facebook ergriffen. „Weil wir hier regelmäßig spazieren gehen und uns der Müll ärgert“, erzählte die 38-jährige Angestellte. Wir, das sind ihr Lebenspartner Thomas und ihre drei Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren, Lara, Leonie und Jannes. „Wir hatten einmal einen 30-Liter-Müllbeutel mitgenommen, der nach einer halben Stunde voll war“, so Jasmin Koppehl. „Den haben wir fotografiert und zusammen mit dem Aufruf ins Internet gestellt.“ Daraufhin hatten sich fünf Leute zum Mitmachen gemeldet, Uwe Fenger kam durch die Veröffentlichung in der MOZ, der neue Bürgermeister Henryk Pilz war am Tag vor seinem Amtsantritt als Privatperson dabei.

Jasmin Koppehl hob hervor, dass es schon drei Aufräumaktionen in diesem Jahr im Wald gab. Sylvia Waehner hatte sie organisiert, die auch diesmal dabei war. Und 2017 hatte Michael Laue eine große Strandbadsäuberungsaktion gestartet. Jasmin Koppehl verbindet mit „Erkner räumt auf“ auch die Absicht, die Leute auf das Müllproblem aufmerksam zu machen: „Damit sie gar nichts erst wegwerfen, sondern an die Umwelt denken, in der unsere Kinder groß werden sollen“, appelliert sie.

Eine Stunde war diesmal für die Aktion angesetzt. Jasmin Koppehl wunderte sich, was an der Sammelstelle, von der der Bauhof der Stadt den Müll abholte, ankam: eine Injektionskanüle aus der Hecke vor dem Rathaus, ein leerer Besteckkasten vor dem Citycenter, Winterhandschuhe und vieles mehr. „Die angesetzte Zeit hat bei weitem nicht ausgereicht hat. Beim nächsten Mal wird aber sicher mehr eingeplant“, versprach Jasmin Koppehl.