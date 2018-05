Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) 40 000 Euro Sachschaden, Humus auf der Autobahn und ein kilometerlanger Stau waren die Folgen eines Lkw-Unfalls auf der A12 am Montagnachmittag. Der Unfall ereignete sich um 15.45 Uhr zwischen Fürstenwalde West und Storkow in Richtung Berlin. „Ein Sattelzug stand am Stauende auf der rechten Spur, ein nachfolgender Lkw wich nach links aus, um nicht aufzufahren und riss sich dabei die Beifahrerseite auf“, schilderte Ulf Danilowski von der Autobahnpolizei. Verletzt wurde niemand. Allerdings verteilte sich ein Teil der Ladung, die aus Humus bestand, auf zwei Spuren. Beide Brummis waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrbahn war bis 17 Uhr gesperrt, danach rollte der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei.

Die Fürstenwalder Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen aus, sicherte die Einsatzstelle und räumte auf. „Wir haben die auf 100 Metern verteilte Erde aufgefegt und mehrere Meter lange Metallteile, die abgerissen wurden, zerteilt“, sagte Einsatzleiter Martin Haschick.