Unternehmer wird Altstadtheld

Tim Benesch

Bad Freienwalde Vize-BürgermeisterRainer Texdorf hat am Sonnabend, am „Tag der Städtebauförderung“, Johannes Schaffrath zum diesjährigen „Altstadthelden“ gekürt. Seit Jahren unternimmt der Bad Freienwalder Anstrengungen, alte Gebäude zu sanieren und das Gesicht der Kurstadt zu verschönern – mit Erfolg.

„Das sind alles Sanierungen, zu denen viel Mut gehört“, sagt eine Anwohnerin aus Bad Freienwalde, die sich zum „Tag der Städtebauförderung“ in der Königstraße 19 eingefunden hat. Womit sie Recht hat, denn Johannes Schaffrath (52) sanierte das Wohn- und Geschäftshaus in der Königstraße nicht nur mit den Geldern der Städtebauförderung, einem erfolgreichen Gemeinschaftsprojekt von Bund, Ländern und Kommunen.

Häufig griff Johannes Schaffrath in die eigene Tasche. So kostete die Sanierung des stadtbildprägenden Altstadthauses insgesamt 560 000 Euro. Über das Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“, eines der vielen Programme der Städtebauförderung, wurden ihm dafür Fördergelder in Höhe von 230 000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Differenz trug Johannes Schaffrath allein. Aber nicht nur in der Königstraße, auch in der Bahnhofstraße oder der Uchtenhagenstraße zeigte Johannes Schaffrath Initiative und widmete sich stets neuen Sanierungsprojekten.

Anlässlich der Bemühungen von Johannes Schaffrath beginnt der Aktionstag, der bundesweit stattfindet und vor allem der Öffentlichkeitsarbeit dient, zumindest in Bad Freienwalde mit einer Auszeichnung. „Im Namen des Bürgermeisters Ralf Lehmann freue ich mich über die Ehre, Sie für die Rettung der denkmalgeschützten Gebäude in unserer Stadt auszuzeichnen“, sagt Rainer Texdorf, stellvertretender Bürgermeister von Bad Freienwalde, und überreicht Johannes Schaffrath eine Urkunde sowie ein Siebdruckbild mit Altstadtmotiv.

Nach der Ehrung begeben sich alle Anwesenden bei Sonnenschein auf einen thematischen Stadtrundgang. Der Weg führt über die Neue Bergstraße und die Judentreppe, hinunter zum Synagogenplatz mit seinen, die zwölf Stämme Israels symbolisierenden, Kirschbäumen. Weiter geht es die Fischerstraße entlang, über die Karl-Marx-Straße bis zum Bahnhof. Jan Oehler von der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklung geht voran und erzählt von Projekten, die im Rahmen der geförderten Stadt- und Quartiersentwicklung umgesetzt wurden. Anhand einer Bildmappe, die er bei sich trägt, gibt er einen eindrucksvollen Einblick in das Vorher und Nachher vieler Gebäude und Straßen.

Am Bahnhofsgebäude übernimmt Irmgard Roth, die Quartiersmanagerin der Stadt, das Wort. „Es geht voran, auch wenn von außen nicht viel zu sehen ist“, sagt sie und gewährt Zugang in die Bahnhofshalle. Mit den Mitteln des städtebaulichen Förderprogramms „Soziale Stadt“ sollen hier Einrichtungen für verschiedene Alters- und Interessengruppen geschaffen werden. Irmgard Roth zeigt auf einen Bauplan und redet von dem Eltern-Kind-Zentrum, von einem Café oder auch von dem Umzug der Selbsthilfekontaktstelle, die bisher in der Ringstraße 1 angesiedelt ist. „Der Bauantrag wurde gestellt. Wir hoffen, dass Anfang 2019 die Bauarbeiten losgehen und Ende 2019 die Räume bezogen werden können“, zeigt sie sich optimistisch.

„Es ist ein Glücksumstand, dass hier seit 1991 Städtebauförderung betrieben wird“, meldet sich die Anwohnerin erneut zu Wort.