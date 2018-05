Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Zeugen informierten die Polizei am Sonnabendabend über Handgreiflichkeiten zwischen vier Personen auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Wie die Polizei am Montag mitteilte, trafen Beamte wenig später nur noch einen 24-jährigen Kameruner an. Drei Unbekannte hatten ihm das Mobiltelefon gestohlen, worauf er sie zur Rede stellte. Bei der anschließenden Auseinandersetzung wurde er am Kopf verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.