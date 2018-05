David Fizdale neuer Trainer bei den New York Knicks

dpa-infocom

New York (dpa) David Fizdale ist neuer Trainer der New York Knicks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA, gab der Club bekannt.

Der 43 Jahre alte Fizdale folgt beim zweimaligen Meister auf Jeff Hornacek, der die Knicks in den vergangenen beiden Jahren betreut und jeweils die Playoff-Teilnahme verpasst hatte. Die Vertragsdauer wurde nicht veröffentlicht.

Fizdale war bis November 2017 Chefcoach der Memphis Grizzlies. Zuvor arbeitete der Amerikaner unter anderem zwischen 2008 und 2016 als Assistenztrainer der Miami Heat und gewann mit dem Team aus Florida unter Coach Erik Spoelstra zweimal den NBA-Titel.