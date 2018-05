Berliner Büro verspricht Schnellstart

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die neuen Quartiersmanager des Brandenburgischen Viertels haben ihre Arbeit aufgenommen. Und seit Montag haben sie auch die Schlüsselgewalt. Sozialdezernent Jan König hat Patricia Berndt und Ute Truttmann vom Berliner Büro STERN, das den Zuschlag erhalten hatte, den Bund fürs Büro im Bürgerzentrum an der Schorfheidestraße 13 übergeben.

Bei der Vorstellungsrunde, anwesend waren Vertreter einiger Akteure aus dem Viertel, erklärte das Duo sogleich, dass man an der Öffnungszeit dienstags zwar festhalte, aber ansonsten viel rausgehe, im Kiez unterwegs sein werde, den Kontakt zu den Vereinen und den Bürgern suche, vor Ort ins Gespräch kommen wolle. Das Berliner Büro ist gewissermaßen die Elternzeitvertretung für Johanna Johne-Akcinar, die bisherige Quartiersmanagerin. Eine befristete Besetzung der Stelle war bekanntlich gescheitert. Weshalb sich die Verwaltung entschlossen hat, die Leistung auszuschreiben und extern zu vergeben, wie König in Erinnerung rief. Finanziert wird sie über die bisherigen Personalkosten.

Bis Ende September 2019 ist nunmehr STERN im Plattenbaugebiet aktiv. Trotz des Wechsels – bei Null fangen Berndt und Truttmann nicht an. Das Berliner Büro hat im vorigen Jahr für das Quartier bereits das Verstetigungskonzept „Soziale Stadt“ evaluiert. Und im Zuge dessen Träger wie auch Bürger im Viertel befragt. Auf diesen Erkenntnissen könne man aufbauen, ebenso auf den Erfahrungen, die das Büro in anderen Städten und Quartieren mit dem Management gemacht hat. Etwa in Strausberg oder im Märkischen Viertel in Berlin.

Nachdem das Management einige Monate vakant war, „müssen wir schnell starten“, erklärten Berndt und Truttmann. Noch vor der Sommerpause, im Juni soll es ein großer Trägertreffen geben. Am 11. Juni sei das Duo im Sprecherrat des Viertels zu Gast. Als Schwerpunkte haben die beiden Frauen die Themen Integration, Bildung und Aktivierung der Bewohner ausgemacht. Dabei, so Berndt, spiele natürlich auch der Potsdamer Platz eine zentrale Rolle. Ein bloßes Bespielen immer donnerstags, wie im Sommer 2017 praktiziert, werde es diesmal sicherlich nicht geben. Dafür wolle man sich auf einige, wenige Aktionen und Veranstaltungen konzentrieren. Hauptaufgabe des Managements ist es, die Akteure zu vernetzen. Und die Aufbruchstimmung, die das Büro im Viertel wahrnimmt, zu nutzen. Um das Image zu verbessern, um die Bewohner für Mitwirkung zu gewinnen.(vp)

Quartiersmanagement: Schorfheidestraße 13, dienstags 13 bis 18 Uhr geöffnet, Kontakt Tel. 03334 828145 oder 0152 6464528, E-Mail quartiersmanagement@eberswalde.de