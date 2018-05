Wenig Lust auf Straßenausbau

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Die Wandlitzer Bauverwaltung bereitet die grundhafte Instandsetzung der Akazien- und Birkenallee vor. Allerdings könnte das Projekt scheitern, bevor es überhaupt begonnen wurde. Bei der Vorstellung der Vorplanungen war offiziell keiner der Anwohner dafür.

Diese Vorstellungsrunde endete im jüngsten Wandlitzer Ortsbeirat mit einer Überraschung: Angesichts mangelnder Euphorie der Einwohner fragte Ortsvorsteher Oliver Borchert irgendwann an diesem späten Abend, wer denn überhaupt für den Straßenausbau sei? Als sich kein Arm hob, räumte Bochert seine Überraschung ein. „Seit Jahren höre ich, die Anwohner beider Straßen wollen einen Ausbau. Aber wenn das Vorhaben nicht gewollt ist, dann müssen wir auch darüber offen reden“, konstatierte er überrascht. In der Tat sollen nun Ideen entwickelt werden, wie in einer Einwohnerversammlung seriöse Daten zur Zustimmung oder Ablehnung der Grundstückseigentümer entlang beider Straßen ermittelt werden können. Damit ließe sich eine Konstellation à la Siedlung Stolzenfels in Stolzenhagen verhindern. Dort hatte eine große Anzahl der Anwohner gegen den Ausbau der Straßen gestimmt. Allerdings wird seitdem hinterher immer wieder behauptet, dieses Ergebnis sei nicht repräsentativ gewesen.

Ortsvorsteher Borchert und Mitarbeiter des Bauamtes wollen sich nun Gedanken machen, um eine vergleichbare Situation zu verhindern. Mitnehmen konnten die Beteiligten aber eine Reihe von Bürgerhinweisen. So ging es beispielsweise um die Idee, den nach der Wende mit Steuergeldern hergerichteten Parkplatz am Beginn der Akazienallee zu beseitigen oder aber mit Kostenbeteiligung der Anlieger modernisieren zu lassen. „Dieser Parkplatz wurde einst aus Gemeindemittel bezahlt. Das Brauhaus, die Pizzeria, Mitarbeiter von Turn Key nutzen ihn, außerdem stehen dort die Autos von Leuten, die mit dem Bus weiterreisen. Warum wollen wir also einen Parkplatz abreißen, der schon existiert und warum sollen wir Anlieger das mitbezahlen“, fragte ein Anwohner. Die Antwort durch Rüdiger Stumpf vom Wandlitzer Bauamt konnte den Bürger kaum befriedigen. Stumpf verwies darauf, dass Parkplätze bei nachweislichem Parkdruck vorzusehen und selbige umlagepflichtig sind. 65 Prozent der Kosten kommen aus den Taschen der Bürger, die Gemeinde wäre mit 35 Prozent dabei. Das regt die Anwesenden hörbar auf. So wurde die Rechtslage angezweifelt und eine passende Erklärung dafür gefunden. „Hier gilt wohl das Wilmersdorfer Landrecht“, vermutete eine Frau mit ironischem Unterton, die angesichts der großen Besucherzahl in der Wandlitzer Feuerwehr keinen Sitzplatz gefunden hatte. Ein Bürger entwickelte eine andere Idee. „Wir können ja mal unsere Autos auf der L 100 parken, so wie es in Zerpenschleuse gemacht wird. Mal sehen, was passiert“, rief er auf. Ein Anwohner der Birkenallee empfahl, alle Planungen ruhen zu lassen. Schließlich sei die Birkenallee ein früherer, mittlerweile historischer Sandweg für Pferdegespanne, der zum ländlichen und kleinteiligen Leitbild der Gemeinde Wandlitz hervorragend passen würde. Am Ende der Unterredung mit den Bürgern stellte der Ortsbeirat die Vorlage zurück.