FSV Dynamo stoppt Negativtrend mit Sieg in Burg

Dirk Liedtke

Burg Mit einem 3:1 (2:0)-Sieg beim Vorletzten SG Burg hat Fußball-Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt seinen Negativtrend von fünf sieglosen Spielen gestoppt und damit wieder Anschluss an das Mittelfeld der Süd-Staffel gefunden.

Die Eisenhüttenstädter begannen im Spreewald wie die Feuerwehr. Ein kluger Pass durch die Burger Schnittstelle von Tom Nolten auf Jan Kretschmann ließ die Hintermannschaft des Gastgebers alt aussehen. Dynamos Routinier platzierte die Kugel aus spitzem Winkel gekonnt ins lange Eck zur 1:0-Führung.

Nur drei Minuten später erzielte Kevin Frühauf nach einem klugen Pass von Bruder Maik das 2:0. Auch dieser Spielzug hätte gut und gerne aus einem Fußballlehrbuch sein können. „Schön dass die Jungs heute einige Dinge aus der Trainingsarbeit der letzten zwei Wochen auf dem Platz umsetzen konnten“, so Dynamo-Trainer Dietmar Brauer.

Das Gäste-Team blieb weiter am Drücker und hätte in der 20. Minute einen klaren Elfmeter zugesprochen bekommen müssen, nachdem Steven Frühauf von hinten im Strafraum gefällt wurde. Kurz darauf erwischte es Dimitrij Altengof, der an der Strafraumkante rüde von den Beinen geholt wurde, doch Schiedsrichter Tony Matschullis wollte ein sauberes Tackling des Burger Abwehrspielers gesehen haben. Altengof musste danach mit dickem Knöchel und Fleischwunde verletzt den Platz verlassen. Für ihn kam Junior Najib Ahmadi ins Spiel, der kurz darauf gleich einmal gegen den durchlaufenden Christian Rinza in höchster Not hervorragend rettete.

Ansonsten konnten sich die Gastgeber gegen die sehr gut gestaffelten Dynamos kaum durchsetzen. Lediglich bei Standards wurde es einige Male gefährlich für die Gäste. Kurz vor dem Pausenpfiff fast das 3:0 der Gäste, doch ein Kopfball von Jan Kretschmann ging ans Gebälk und der anschließende Nachschuss von Tom Nolten denkbar knapp neben das Burger Tor.

Auch in der zweiten Halbzeit bestimmten die Gäste – bei denen Tom Nolten im Mittelfeld klug Regie führte – das Spielgeschehen. Das frühe 3:0 durch Steven Frühauf (50.) nahm den Gastgebern wohl jegliche Hoffnung, in diese Partie noch einmal zurück zu kommen. Robert Glaser passte den Ball perfekt in den Lauf von Steven Frühauf, der erst noch einmal Bande mit dem Pfosten spielte, um die Kugel dann doch noch ins Tor zu wuchten.

Danach hatten Toni Seelig und Steven Frühauf jeweils nach Eckbällen noch gute Kopfballmöglichkeiten für die Eisenhüttenstädter und verpasste Jan Kretschmann eine Freistoßflanke von Maik Frühauf denkbar knapp am langen Pfosten.

Die Spreewälder versuchten es im zweiten Durchgang oft mit hohen Bällen ins Zentrum auf die großgewachsenen Stürmer Christian Rinza und Patrick Lahr, doch Dynamos Innenverteidigung mit Konstantin Klippenstein und Toni Seelig agierte an diesem Tag sehr aufmerksam. Wenn dann doch mal ein Ball durchkam, war Dynamo-Keeper Sebastian Grummt zur Stelle. In der 91. Minute kam er allerdings einen Schritt zu spät und der Burger Stürmer Christian Rinza damit zu Fall. Den fälligen Elfmeter nutzte Patrick Lahr zur Ergebniskosmetik und verkürzte auf 1:3. Danach pfiff Schiedsrichter Tony Matschullys aber sofort ab und die Dynamos freuten sich über drei wichtige Punkte im Spreewald. „Trotz einiger zumindest aus unserer Sicht sehr strittigen Schiedsrichterentscheidungen hat sich die Mannschaft nicht aus dem Konzept bringen lassen und mit sehr viel Charakter dieses wichtige Auswärtsspiel gewonnen. Wer sich mit Dynamos Fußball beschäftigt und unseren Kader heute gesehen hat wird feststellen, dass einige Spieler gefehlt haben. Trotzdem hat die Mannschaft eine sehr gute Leistung abgerufen. Also nicht immer ist die Aufstellung, sondern ganz, ganz oft die Einstellung der Spieler für den Erfolg entscheidend“, so Dynamo-Trainer Dietmar Brauer.

FSV Dynamo: Sebastian Grummt – Dimitrij Altengof (25. Najib Ahmadi 84. Bagher Niazi), Toni Seelig, Konstantin Klippenstein, Dietrich Lichtner – Robert Glaser, Tom Nolten, Maik Frühauf, Jan Kretschmann – Kevin Frühauf (69. David Geller), Steven FrühaufTore: 0:1 Jan Kretschmann (11.), 0:2 Kevin Frühauf (14.), 0:3 Steven Frühauf (50.), 1:3 Patrick Lahr (90.+1/Foulelfmeter) – Schiedsrichter: Tony Matschullis (Grünheide) – Zuschauer: 47