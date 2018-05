Briesener zum siebten Mal in Folge ungeschlagen

Roland Hanke

Cottbus (MOZ) Die Fußballer von Blau-Weiß Briesen haben ihre Erfolgsserie in der Landesliga Süd ausgebaut. Beim Tabellenzweiten Wacker Cottbus-Ströbitz erreichten sie ein 1:1 (0:1) und blieben damit zum siebten Mal in Folge ungeschlagen, darunter vier Siege.

Kein Wunder, dass Trainer Ronny Pesch die Freude ins Gesicht geschrieben steht. „Das war ein sehr gutes Spiel, in dem Gastgeber Wacker die ersten 25 Minuten dominierte und auch höher hätte führen können“, sagt der Coach. „Aber mein Team hat sich danach befreit und sicherer gestanden.“ Und damit auch den frühen Rückstand in der neunten Minute durch Michael Kowal weggesteckt.

„Kompliment an die Mannschaft, dass sie die Ordnung gehalten hat. Das habe ich in der Pause auch angesprochen. In der zweiten Halbzeit hatten wir den Gegner im Griff“, erklärt Pesch. Da spielte der schnelle Ausgleich in der 48. Minute wohl auch eine wichtige Rolle. In der ersten offensiven Aktion der Briesener schlug Stefan Vrazilov einen Pass in die Tiefe genau in den Lauf von Kevin Schübler, der von der linken Seite mit dem linken Fuß ins rechte untere Eck vollendete.

„Wir hätten sogar gewinnen können, doch mit dem Unentschieden können wir leben“, sagt der Blau-Weiß-Trainer. Der freute sich auch darüber, dass seine taktische Umstellung funktionierte. Er hatte Mannschaftskapitän Mathias Klein von der Sturmspitze auf die Sechser-Position beordert. Und auch Torwart Adrian Haase bekam ein Extralob: „Er hat sich im Laufe des Spiels gesteigert und war ein guter Rückhalt.“

Im Heimspiel am Sonnabend, 15 Uhr, wollen die Odervorländer gegen den Tabellennachbarn VfB Hohenleipisch ihre Erfolgsserie fortsetzen.(RH)

Blau-Weiß Briesen: Adrian Haase – Danilo Ballhorn, Ronny Anke, Tino Gottschalk, Dominik Jahnke – Stefan Vrazilov, Mathias Klein – Martin Zeume, Christoph Hanke – Kevin Schübler – Jacob Naskrenski (75. Dennis Lucke)

Schiedsrichter: Andy Schmidt (Berlin) – Zuschauer: 65