Meisterstücke im Doppelpack

Clara Neuner

Guben/Tauer Mit dem Begriff Sensation sollte man im Sport sehr vorsichtig umgehen – was die Schwedter Classic-Kegler am Sonnabend im Spree-Neiße-Kreis erreichten, war aber zumindest eine große doppelte Überraschung: Sie feierten zwei Meistertitel bei den Landesvereinsmeisterschaften.

Nach Liga-Punktspielen in den verschiedenen Leistungsklassen sowie Einzel-Titelkämpfen im Kreis und im Land bilden die sogenannten Landesvereinsmeisterschaften den sportlichen Saison-Abschluss in Brandenburg. Hierbei wird mit Kreisauswahl-Teams angetreten – da in der Uckermark lediglich in den beiden Schwedter Vereinen FC und SSV PCK Classic-Kegeln wettkampfmäßig betrieben wird, stellen diese beiden Vereine auch die entsprechenden Teams. Allgemein starten sie gegen die starken Süd-Kreise als Außenseiter.

Bei den C-Senioren (+70 Jah-­re) reduzierte sich das Feld in Guben entgegen der ursprünglichen Meldung auf drei statt vier Teilnehmer. Damit war die erhoffte Medaille bereits vor der ersten Kugel sicher. Da auf vier Bahnen gekegelt wurde, stellte ein Team pro Durchgang immer gleich zwei Starter. Die Uckermark vollzog dabei den Anfang. Lothar Eberling brachte sehr gute 500 Kegel in die Wertung, Dietmar Michaelis ergänzte dies mit 474. Im Mitteldurchgang kam Eckhard Beer auf 468 Kegel. Nicht überragend, aber ein kleines Polster gegenüber der Konkurrenz war dennoch erreicht.

Jürgen Winter sollte die Überraschung perfekt machen: Seine 453 Kegel reichten den Uckermärkern am Ende für den großen Triumph: Mit insgesamt 1895 Kegeln lag man vor den Kreisen Spree-Neiße (1872) und Oberspreewald-Lausitz (1783).

Auf einer Hotel-Kegelbahn wurde bei den A-Senioren (+50) in Tauer unweit von Guben gekegelt. Auf dieser Vier-Bahnen-Anlage traten vier Teams an, sodass man ständig den direkten Vergleich nach jedem Durchgang hatte. Für die Uckermark, die hier komplett durch Aktive des FC Schwedt vertreten wurde, eröffneten Frank Pachmann mit 511 sowie Jürgen Kneist mit sehr guten 539 Kegeln. Nach zwei Startern lagen die Oderstädter auf Platz 2 mit nur vier Zählern hinter den klar favorisierten Elbe-Elster-Keglern, die unter anderem zwei Zweitbundesliga-Kegler (darunter den gerade gekürten Senioren-A-Landesmeister) in ihren Reihen hatten.

Zwei weitere Kreisliga-Aktive kamen danach für die Uckermark zum Einsatz: Thomas Schiller ließ 488 Kegel ins Protokoll schreiben, Kay-Ingo Zillmann 510. Da der bisherige Spitzenreiter patzte (unter anderem schaffte Landes-Champion Robert Groschopp nur 500 Zähler), änderte sich das Bild in der Teamwertung enorm: Gastgeber Spree-Neiße mit dem bis dahin besten Einzelkegler André Rudolph (560) lag ganz vorn, die Uckermärker waren mit nur drei Kegeln weniger in Lauerstellung.

Um dann zu den abschließenden Paukenschlägen auszuholen: Zunächst erreichte Jörg Matthies mit 564 Kegeln den Tageshöchstwert aller 24 Starter, am Ende schaffte Thomas Schulz ebenfalls sehr gute 535 Zähler. Das waren 93 Holz (!) mehr als die bisher führende Spree-Neiße-Vertretung, die letztlich für die Silbermedaille einen 2-Kegel-Vorsprung auf Elbe-Elster ins Ziel rettete. Die Uckermärker aber hatten die große Überraschung geschafft: War ihnen vor zwölf Monaten noch etwas glücklich die Bronzemedaille gelungen, hatten sie diesmal ein 90-Kegel-Polster auf den Silberrang erreicht und erhielten den Siegerpokal sowie die Goldmedaillen.

Damit ist das Spieljahr 2017/18 zumindest für die A-Senioren nun also doch noch nicht beendet: Sie haben sich nämlich mit ihrem Titelgewinn für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert, die mit 16 Mannschaften am 2. Juni in Markranstädt (bei Leipzig) stattfinden.