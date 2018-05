Kurstädter beenden Saison mit Niederlage

Udo Plate

Rangsdorf (MOZ) Mit einer 24:26 (9:12)-Auswärtspleite beim Tabellenachten SG Rangsdorf verabschiedeten sich die Brandenburgliga-Handballer des SV Jahn Bad Freienwalde aus der Saison 2017/18. Den Schützlingen von Trainer Daniel Untermann gelang es nicht, wie eigentlich geplant, dem scheidenden Spielmacher Christian „Mimi“ Krause“ den Abschied aus der Kurstadt mit einem Erfolg zu versüßen.

Vielmehr verschliefen die Jahn-Akteure den Start und lagen nach zwölf Minuten bereits mit 1:6 im Hintertreffen. Bis zur Pausen-Sirene robbten sich die Gäste auf 9:12 heran, um nach dem Seitenwechsel mit einer Aufholjagd für neue Spannung zu sorgen. In der besten Freienwalder Phase gelang Grzegorz Kowalkowski der 15:15-Ausgleich. Doch in der Schlussviertelstunde rissen die Gastgeber die Initiative wieder an sich. Rangsdorfs Ralf Nowak und Norman Aye sorgten mit ihren Treffern letztlich für klare Verhältnisse.

Christian Krause erzielte in seinem letzten Spiel im Jahn-Dress vier Treffer. (up)