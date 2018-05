Joachimsthal erkämpft Polster gegen Abstieg

Ingo Muhme

1 In der Fußball-Landesklasse Nord holt der FSV Schorfheide Joachimsthal binnen fünf Tagen durch das 2:0 gegen die Füchse Falkenthal und ein 2:1 bei Eintracht Wandlitz verdient sechs Punkte und verschafft sich damit reichlich Luft im Abstiegskampf. „Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir das schaffen“, gab sich Trainer Sven von Pruschak zuversichtlich. „Wir laufen seit Wochen mit der gleichen Formation auf, das hat sich definitiv ausgezahlt.“

Die im bisherigen Verlauf der Rückrunde als lustlos abgestempelten Wandlitzer Gastgeber führten schon nach vier Minuten durch Pascal Sorgatz mit 1:0. Er profitierte von der unzulänglichen Arbeit in der Gästeabwehr. Es entwickelte sich eine spannende Partie, in der die Gäste aus der Schorfheide immer mehr das Kommando übernahmen. Gordon Hahn war dabei der agilste und auffälligste Akteur. Er stellte die Wandlitzer Defensive vor einige Probleme. „Ich musste fast komplett unsere Abwehr erneuern, die Personalmisere reißt einfach nicht ab“, so Heim-Coach Jürgen Beyer. Der FSV legte Wert auf die spielerische Note, Eintracht hingegen versuchte es oft mit langen Bällen auf Paul Roller.

Das Foul von Dennis Plaumann an Ali Kolait im eigenen Strafraum brachte für die Gäste die verdiente Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen. Robert Rückmanns Elfmeter konnte Wandlitz’ Keeper Daniel Gatzmann mit den Händen abwehren (17.). Wandlitz konnte sich in der Folge einige Male bei Gatzmann bedanken, der nun immer mehr zum großen Rückhalt wurde. Eintracht, bei weitem nicht chancenlos, schleppte sich glücklich mit der am seidenen Faden hängenden Führung in die Halbzeit.

Zwei Standards nach gleichem Muster kippten die Partie komplett. Schorfheides Benjamin Borkowski bereitete vor und Ali Kolait köpfte beide Mal zum hochverdienten 2:1 ein (51., 52.). Eintracht versuchte noch einmal alles. Doch mehr als ein paar Möglichkeiten, die kaum gefährlich waren, sprangen nicht heraus. Hinzu kam, dass man nicht mehr richtig Fußball spielte und den Blick zum Nebenmann verlor. Wie zum Beispiel Pascal Sorgatz, der sich an einigen Gegenspielern im Gästestrafraum aufrieb und schlussendlich mit der Kugel hängenblieb (67.).

Joachimsthal holte verdient drei Punkte, was auch der Wandlitzer Trainer Jürgen Beyer ohne Umschweife anerkannte. „Joachimsthal hätte schon zur Halbzeit 3:1 führen können oder müssen, der Sieg geht absolut in Ordnung. Es fehlt meinen Jungs wirklich die Motivation. Ein Punkt aus den letzten drei Heimspielen gegen Teams aus dem unteren Bereich, das ist doch Aussage genug.“(imu)

Wandlitz: Gatzmann, Gest, Plaumann, Sorgatz, Baumann, Roller, Thomas, Bärmig, Daul (83. Ertelt), Liebich (83. Waznak), Huger

Joachimsthal: Schröder, Melchert, Runge, Rückmann, Kolait (84. Bauer), Seidel, Hahn (90. Musolf), Krumnow, Witthun, Ehrlich, Borkowski