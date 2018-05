Nullnummer Am Waldring

Edgar Nemschok

(MOZ) Bruchmühle. Das Märkisch-Oderland-Derby in der Fußball-Landesklasse Ost zwischen der SG Bruchmühle und SG Grün-Weiß Rehfelde endete mit 0:0. Am Ende waren sich so ziemlich alle einig: ein gerechtes Ergebnis.

Das Spiel begann mit einer freundlichen Begrüßung beider Mannschaften. Auch beiden Trainern, Bruchmühles Jörg Ulbrich und Rehfeldes Helmut Fritz, sah man deutlich die gute Laune und die Vorfreude auf ein schönes Fußballspiel an. Auf dem sonnendurchfluteten Bruchmühler Sportplatz Am Waldring ging es für beide Teams nicht mehr um so viel. Mit dem Abstieg haben sie nichts mehr zu tun und auch in Richtung obere Tabellenregionen geht nicht mehr so viel.

Doch nach knapp fünf Minuten war zumindest bei Jörg Ulbrich die gute Laune weg. Grund dafür war das Schiedsrichterteam. Hauptschiedsrichter Kevin Meißner monierte das Verhalten von Zuschauern, die, seiner Meinnung nach, nicht an der richtigen Stelle standen. „Er hätte lieber auf das Spiel achten sollen“, kritisierte Ulbrich den Unparteiischen. „Er hat ein klares Foulspiel übersehen und auch bei einer Abseitsstellung agierte das Schiri-Team unglücklich.“

Auch Helmut Fritz fand wenig lobende Worte für Meißner. „Er hatte kurz vor der Halbzeit ein Handspiel vom Bruchmühler Thomas Ae knapp vor dem eigenen Strafraum übersehen.“

Bis zur Halbzeitpause passierte allerdings, was Torchancen betraf, kaum etwas Aufregendes. Rehfelde hatte mehr Spielanteile und machte vor allem durch seine beiden Außenangreifer Pascal Haase (rechts) und Steffen Fechtner (links) viel Druck. „Beide haben wirklich gut gespielt“, lobte Trainer Helmut Fritz seine Stürmer. „Steffen Fechtner ist seit Wochen in sehr guter Verfassung und ein Vorbild in puncto Laufbereitschaft und Einsatzwillen. Auch Pascal Haase kommt nach seiner langen Verletzungspause immer besser in Schwung.“ Auffällig bei den Bruchmühlern war das gute Stellungsspiel von Torhüter Jeremy Pascal Großmann.

Die erste richtig gute Tormöglichkeit gab es kurz nach der Pause. Wieder war Fechtner durch. Seine scharfe Eingabe konnte Großmann mit den Fingerspitzen an die Latte des Bruchmühler Tores lenken. Umstritten blieb eine Szene in der 64. Minute. Urplötzlich war Rehfeldes Eric Bohlemann frei vor dem herausgelaufenen Großmann. Das Schiedsrichterteam entschied auf Abseits und hinterließ zumindest bei den Grün-Weißen ein großes Fragezeichen. Dass es in einem sehr fairen Spiel vier Gelbe Karten, drei für Rehfelde, gab, spricht weiterhin nicht gerade für eine souveräne Leistung.

Es blieb beim torlosen Remis. Beide Mannschaften verloren in der Tabelle einen Platz. Rehfelde ist jetzt Sechster, Bruchmühle Neunter. Für die Bruchmühler und die Rehfelder folgt jetzt noch ein Saisonhöhepunkt. Am 19. Mai spielen sie im Halbfinale im Kreispokal des Fußballkreises Ostbrandenburg.(en)

Bruchmühle: J. Großman – Kayser, Ae, R. Großmann (83. Seidel), Dreetz, Lehmpfuhl (51. Tutzschke), Döppner, Much, Görtchen, Lammeck (62. Heinrich), Stedtler

Rehfelde: Polley – Mentz (58. Mamuti), Kunkel, Venz, Wolchow, Fechtner, Bohlemann, Haase, Frontzek , Goerke, Krebs (59. Szudra)