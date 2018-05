Remis, das keinem weh tut

Ingo Muhme

Glienicke Das Spitzenspiel der Fußball-Landesklasse Nord zwischen Fortuna Glienicke und Grün-Weiss Ahrensfelde endete nüchtern torlos – und vor allem gerecht. Für beide Vertretungen ändert sich tabellarisch gesehen nichts, nur für die Gäste als weiter ungeschlagenem Tabellenführer verschiebt sich der Zeitpunkt des Aufstiegs nach hinten.

Insgeheim hatte man auf Ahrensfelder Seite schon gehofft, am Mittwoch im Nachhol-Heimspiel gegen Eintracht Wandlitz den Titel festzumachen. Doch dazu hätte es in Glienicke einen Dreier geben müssen.

Bei sommerlichen Temperaturen im Stadion Bieselheide, mit einem großen Kunstrasenplatz, der wie ein Ofen wirkte, begann die Partie sehr taktisch geprägt. Den ersten Ballverlust der Gäste hätte Torjäger Pascal Müller in der 4. Minute fast schon bestraft. Müller war mit langem Anspiel auf die Reise geschickt worden, doch Alexander Kaatz schaffte es, ihn an der Strafraumgrenze einzuholen und den Ball vom Fuß zu spitzeln. Die Folgezeit präsentierte nicht viel für Ästheten – kaum Zweikämpfe, viel Quergespiele und wenig Strafraumszenen. So ein wenig fehlte beiden Teams der Mut, obwohl nun wirklich nicht so viel auf dem Spiel stand. Ahrensfelde war zwar optisch präsenter, schaffte es aber viel zu selten, die spielerischen Vorteile in die Waagschale zu werfen. Die seltenen Konter der Hausherren wirkten dagegen etwas griffiger, ohne groß Gefährlichkeit auszustrahlen.

Die erste nennenswerte Chance für die Gäste hatte Blenard Colaki auf den Schlappen. Bis auf die rechte Grundlinie durchgetankt, zog er aus spitzem Winkel ab und traf das Lattenkreuz (27.). Vladimir Pestov bekam mit einem Freistoß aus dem linken Halbfeld aus gut 20 Metern Entfernung die nächste Möglichkeit präsentiert. Und wieder war es das Aluminium, genauer die Querlatte, die für Fortuna rettete (32.).

Auf Grund der Metalltreffer hätte Grün-Weiss eine Führung verdien. Aber die Leidenschaft, die Glienicke an den Tag legte, um Ahrensfelde vom eigenen Tor weg zu halten, nötigte Respekt ab und verdiente sich eine torlose erste Halbzeit.

Mit Wiederanpfiff hauchte der leichte Wind die Hitze aus dem Stadion und verschaffte der Partie etwas mehr Bewegung. Ahrensfelde wollte nun mehr. Fortuna hatte den Torgaranten Pascal Müller ausgewechselt und sich damit ein wenig der Offensivkraft beraubt. Die Partie lebte nun von der Spannung und zusehendem Kräfteverschleiß. Hinzu kam, dass sich auch so ein wenig Unsportlichkeiten beim Heimteam einschlichen. Verschleppungstaktiken gehören ja zu Gebaren, aber das absichtliche Abstellen der Trinkflasche auf der Torlinie durch Fortunas Keeper Nikola Siljanowski überspannte dann den Bogen etwas. Leider war Schiedsrichter Enrico Großimlinghaus nicht konsequent genug und musste dreimal darum bitten, anstatt die Angelegenheit beim ersten Mal zu unterbinden.

Aber auch bei Ahrensfelde ließen Richtung Spielende die Kräfte nach. Vom Glauben an einen Erfolg war nichts mehr zu spüren. Aber wie so oft in der Vergangenheit hatte Fortuna auch diesmal Richtung Spielende den Siegtreffer auf den Füßen. Nico Schwarz nutzte den Ballverlust von Loris Bethge und marschierte allein aufs Tor. Anstatt eigennützig zu sein, passte er quer, doch ein Mitspieler war kaum in Reichweite. Schlussendlich leuchtete ein 0:0 an der Anzeigetafel, mit dem sich beide Teams arrangieren konnten.

Glienickes Trainer Sascha Flemming war total zufrieden: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, sind als Mannschaft geschlossen aufgetreten, haben geackert und Ahrensfelde wenig Chancen zugelassen. Hätten wir die Konterchance kurz vor Schluss genutzt, wäre unsere Rechnung aufgegangen. Das Ergebnis vom Hinspiel (9:1 für Ahrensfelde) haben wir heute nicht angesprochen. Die Meisterschaft ist eh entschieden, da war das kein Thema mehr.“ Grün-Weiss-Trainer Sven Orbanke konnte mit dem Punkt leben: „Das war unser Ziel. Wir haben wieder einen kleinen Schritt Richtung Aufstieg gemacht, wollen weiterhin unser Potential abrufen, auch am Mittwoch gegen Wandlitz.“

Ahrensfelde: Wolf, Kaatz, Vlach, Knörnschild, Grzyb, Gesierich (69. Grünwald), Bethge (90. Cocaj), Pestov, Riegel, Pogosjan, Colaki (87. Hecker)