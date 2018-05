„Wir wollen Konflikte nicht importieren“

Ellen Hasenkamp

Berlin (MOZ) Der Vizechef der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Harbarth, wendet sich gegen Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland. „Deutschland ist keine Außenstelle der Türkei“, sagte er im Gespräch mit Ellen Hasenkamp.

Herr Harbarth, der Streit um Auftritte türkischer Politiker in Deutschland vor dem Verfassungsreferendum hatte im letzten Jahr für Verstimmungen zwischen Berlin und Ankara gesorgt. Fürchten Sie vor den türkischen Wahlen nun eine neue Belastungsprobe?

Eine solche Belastungsprobe kann ich nicht ausschließen. Doch bislang scheint die Türkei den Konflikt nicht eskalieren zu wollen. Es war gut, dass die Bundesregierung nach der Ankündigung von Neuwahlen rasch und klar Position bezogen hat.

Sollten Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland unterbunden werden? Reicht die vor einem Jahr dazu getroffene Regelung aus?

Wir wollen nicht, dass innenpolitische Konflikte aus der Türkei nach Deutschland importiert werden und unsere Gesellschaft spalten. Es müssen alle rechtlichen und politischen Möglichkeiten genutzt werden, um solche Veranstaltungen zu untersagen. Deutschland ist keine Außenstelle der Türkei und es gibt keinen Rechtsanspruch für ausländische Politiker, hier Wahlkampf zu machen.

Die Grünen beklagen, dass die Kommunen mit den heiklen Einzelentscheidungen weiterhin allein gelassen würden. Sehen Sie die Bundesregierung in der Pflicht?

Die Bundesregierung hat beschlossen, dass ausländische Politiker in den letzten drei Monaten vor einer Wahl in ihrer Heimat in Zukunft nicht mehr bei Wahlkampfveranstaltungen in Deutschland auftreten dürfen. Mit dieser Regelung haben wir viel Druck von den Kommunen genommen.

Fürchten Sie die Umgehung der bestehenden Möglichkeiten, solche Wahlkampfveranstaltungen zu unterbinden? So ist der geplante Auftritt des türkischen Außenministers Cavosoglu in Solingen als Gedenkfeier für den Brandanschlag angekündigt, könnte aber womöglich auch für den Wahlkampf genutzt werden.

Der türkische Außenminister folgt einer Einladung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten auf Wunsch der Familie Genç, deren Angehörige damals im Feuer umkamen. Ich hoffe sehr, dass er nur zum Anlass sprechen und das Leid der Opfer und Hinterbliebenen nicht für den Wahlkampf missbrauchen wird.

In Deutschland leben rund 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken. Was erwarten Sie von ihnen?

Ich erwarte von Erdogan-Fans und Erdogan-Gegnern in Deutschland vor allem, dass sie ihre Konflikte friedlich austragen. Wir können es unter keinen Umständen dulden, dass innertürkische Spannungen in Deutschland gewaltsam eskalieren.

Nach Angaben aus dem türkischen Außenministerium planen Erdogan und seine Minister nun keine Wahlkampfauftritte in Deutschland. Kann Berlin darauf vertrauen?

Ich hoffe, dass es dabei bleibt. Die Bundesregierung jedenfalls hat ihre Position in dieser Frage höflich, aber bestimmt deutlich gemacht.

Ist diese Entscheidung womöglich auch als Bemühen um eine Entspannung in den deutsch-türkischen Beziehungen zu lesen?

Jede Bemühung um Entspannung wäre zu begrüßen. Doch zu einer Normalisierung der Beziehungen ist es ein sehr weiter Weg. Die Türkei hat sich in den letzten beiden Jahren leider mit großen Schritten von europäischen Werten entfernt. Wir müssen mit ihr inzwischen Diskussionen um Rechtsstaatlichkeit, die Freiheit der Presse oder die Unabhängigkeit der Justiz führen. Eine Auseinandersetzung um Wahlkampfauftritte ist im Vergleich dazu ein eher bescheidenes Problem.