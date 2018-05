Erster Arbeitstag für René Wilke

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Tag 1 als Oberbürgermeister: Nach der Vereidigung am Sonntag hat René Wilke (Die Linke) am Montag seine Arbeit im Rathaus aufgenommen. Zu den ersten großen Baustellen gehört die künftige Verwaltungsstruktur. Wilke will die Stadtspitze breiter aufstellen als bisher und Aufgabenbereiche neu organisieren.

Im Arbeitszimmer von René Wilke sieht es am Nachmittag noch reichlich unsortiert aus. Auf den Tischen stehen Antrittspräsente und Blumen, dazwischen liegen Dokumente wie die Übergabeliste seines Amtsvorgängers. Noch sind nicht alle Umzugskartons, mit denen er sich um halb neun im OB-Büro vorstellte, ausgepackt. Schließlich gab es am ersten Tag gleich einiges zu tun.

„Der Terminkalender war voll. Am Vormittag hatte ich zwei Büro­beratungen. Dann noch ein Telefonat mit der Staatssekretärin für Europa und Verbraucherschutz, Anne Quart“, berichtet René Wilke. Darin sei es unter anderem um den Weiterbetrieb der Buslinie nach Slubice gegangen. Der bilaterale Vertrag läuft im September aus.

An Tag 1 im Amt gab René Wilke auch erste Personalien bekannt. So wird Corinna Schubert Kämmerin bleiben. „Bei der Haushaltskonsolidierung brauchen wir Kontinuität“, meint René Wilke. Zudem ordnete er Juliane Langsch-Peters in das OB-Büro ab. Die bisherige Kulturreferentin wird nun zusammen mit Constanze Rehfeld die Arbeit im Oberbürgermeisterbereich koordinieren. Dabei soll sie auch Mediationsaufgaben übernehmen, also bei Konflikten vermittelnd tätig sein.

In den nächsten Tagen will Wilke vor allem den angekündigten Umbau der Verwaltungsstruktur angehen. „Nur mit den passenden Strukturen können wir unsere Ideen in Prozesse gießen“, ist er überzeugt. Das Konzept hat er bereits im Kopf. Doch die Abstimmungen mit dem Land, den Ämtern und den Fraktionen im Stadtparlament über Dezernatszuschnitte und drei zusätzliche Personalstellen laufen noch.

Sein Ziel sei es, die Stadtspitze breiter aufzustellen und den Hauptverwaltungsbeamten dabei auch neue Zuständigkeiten übertragen, erklärt René Wilke. Als einen Arbeitsschwerpunkt (neben der Kämmerei und dem OB-Bereich, der personell gestärkt werden soll) nennt er die Aufgaben Jugend, Soziales und innere Verwaltung. „Ich hielte einen Verwaltungsdirektor für wichtig, der Arbeitsabläufe organisiert und optimiert und die Digitalisierung im Rathaus vorantreibt“, so der OB. Zweiter großer Aufgabenkomplex seien die Themen Wirtschaft, Ordnung sowie die digitale Stadt. Zudem könnten Kultur, Sport, Bildung, deutsch-polnische Beziehungen und die Zusammenarbeit mit der Viadrina in einem Dezernat gebündelt werden. Blieben noch, als vierter Arbeitsschwerpunkt, die Aufgabengebiete Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt.

Bis zur SVV am 14. Juni soll die neue Struktur stehen. Inklusive erster Personalien. Das jedenfalls ist das Ziel. „Es gibt keine linke Verwaltungsspitze“, versichert Wilke. Stattdessen sollten sich die Meinungsspektren in der Stadtpolitik auch im Rathaus abbilden. Sowohl mit den Grünen – die seine Kandidatur unterstützt haben – als auch mit der SPD und CDU befinde er sich im Gespräch.

Heute trifft sich Wilke zunächst mit der amtierenden Rathausspitze zur Dienstberatung; darunter auch mit Dezernent Jens-Marcel Ullrich (SPD), dem Chancen für eine weitere Amtszeit eingeräumt werden, wie aus Fraktionskreisen zu hören ist. Für Mittwoch ist dann eine große Personalversammlung anberaumt. Die nächste öffentliche Bewährungsprobe folgt am Donnerstag: der Fassanstich beim Brauereifest am Helenesee.