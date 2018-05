Über Europa sprechen - nicht immer leicht

Ellen Hasenkamp

Berlin (MOZ) In rund einem Jahr sind Europa-Wahlen. Doch Flüchtlingskrise, Brexit und erstarkende EU-Gegner haben der Beliebtheit der Europäischen Union arg zugesetzt. Deswegen wollen die europäischen Regierungen nun mit ihren Bürgern reden.

Der französische Präsident war schneller. Natürlich. Bereits vor drei Wochen hatte Emmanuel Macron mit mehr als 300 Menschen in dem Provinzstädtchen Epinal die Bürger-Debatten über Europa gestartet. Es ging um große Fragen - und um die Preise für einen kleinen Aperitif. Macron war in seinem Element, das Format seine Idee.

„Ich habe das sehr gerne aufgegriffen“, sagt Angela Merkel am Montag auf einer kleinen Bühne in der Aula einer Berliner Schule. Es ist ihr Auftakt zum Bürgerdialog. „Sprechen wir über Europa“, lautet das Motto, das auf einem kleinen Poster in der Ecke geschrieben steht.

Aber über Europa zu reden – das zeigt sich an diesem sonnigen Morgen in dem Bilderbuch-Backstein-Gebäude der Jane-Addams-Schule – das ist nicht so einfach. Beziehungsweise: Die Europa-Themen, über die Merkel derzeit mit Macron redet, sind jedenfalls nicht die, über die die sechs Schülerinnen und Schüler auf der Bühne mit Merkel diskutieren wollen. Die Bankenunion, ein Euro-Finanzminister oder auch der Brexit sind weit weg.

Die Kanzlerin bemüht sich um Nähe. Geduldig posiert sie für Dutzende Selfies, schüttelt Hände und reagiert sogar auf einen angebotenen Fist-Bump mit ordnungsgemäß geballter Faust. Der Schulchor singt „You’ve got a friend“. Und Merkel lobt die „schöne bauliche Kontur“ der Schule. Dann bittet sie die Schüler um ausführliche Beiträge, „damit ich auch was mitnehme und Sie mich nicht nur ausfragen“.

Mitnehmen kann die Kanzlerin zunächst ein paar ganz andere Themen. Drei angehende Erzieherinnen fordern mehr Ansehen und auch eine bessere Bezahlung in ihrem Beruf. Selbstgemalte Plakate mit der höflichen Aufschrift „Liebe ist ... eine faire Entlohnung für Erzieher“ oder „Liebe ist ... Anerkennung im Beruf“ wurden Merkel bereits auf dem Schulhof entgegengestreckt.

Auf der Bühne geht es noch um eine andere Form der Anerkennung, nämlich um die der Berufsabschlüsse in ganz Europa. Die Schülerinnen kommen gerade von Praktika in Bilbao und Wales zurück und haben gelernt, dass es für den Beruf der Erzieherin dort teilweise nicht einmal eine wirkliche Übersetzung gibt. EU-weite Arbeitsmöglichkeiten sind so ein ferner Traum. „Da haben wir noch eine Menge zu tun“, räumt Merkel ein.

Der 19-jährige Syrer Mohamed aus der Willkommensklasse möchte schließlich – ausdrücklich auch im Namen seiner Mitschüler – lieber darüber sprechen, warum so viele Afghanen so lange auf ihre Asylentscheidung warten müssen und warum so viele von ihnen trotz der Gefahren zu Hause wieder abgeschoben werden. Die Kanzlerin verweist auf Antragsprozeduren und Sicherheitsberichte. Und dann, die Hälfte der Zeit ist bereits verstrichen, fragt sie energisch: „So, was reden wir denn mal über Europa?“

Dabei war alles ganz sorgfältig vorbereitet. Auf den Stühlen der Zuhörer liegen DIN-A4-Bögen zum Ausfüllen. Die Kanzlerin liebt solche Formate eigentlich. „Gut leben in Deutschland – was uns wichtig ist“, hieß die letzte Dialog-Reihe, die ein Jahr vor der Bundestagswahl durch Deutschland tourte. Die Bürger fragten, die Kanzlerin antwortete und wissenschaftlich ausgewertet wurde das Ganze auch.

So soll es diesmal auch sein. Praktischerweise konnte Merkel mit ihrem Schulbesuch den traditionellen EU-Projekttag gleich mit dem neuen Bürgerdialog verbinden. Um Europa geht es schließlich auch noch: Die beiden angehenden Abiturienten Hannes und Friedrich fragen nach mehr Bürgernähe und Maßnahmen gegen die niedrige Beteiligung bei Europa-Wahlen. Eine Wahlpflicht möchte Merkel aber nicht. „Ihr müsst da alle mithelfen“, fordert die Kanzlerin. „Alleine schaffe ich das nicht.“ Am Schluss wird sie auch nach Macron gefragt: „Wir finden immer einen gemeinsamen Weg“, lautet die Antwort.