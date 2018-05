Diebe schlagen auf Friedhof zu

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) „Wir haben es mit jemandem zu tun, der es auf unseren Friedhof abgesehen hat“, ist Friedhofsverwalterin Susann Fedchenheuer überzeugt. Auch die Polizei bestätigt, dass es keine ähnlichen Taten auf anderen Friedhöfen in der Region gibt. Fakt ist: Jahrzehntelang standen eine Skulptur und zwei Metallelemente auf dem Gelände in Neuruppin, doch nun sind sie verschwunden. Zuerst wurde laut Susann Fedchenheuer ein gußeisernes Grabkreuz entwendet. Es ist rund 1,60 Meter groß ist und kostet 10 000 Euro. Das Kreuz vom Grab von Georg von Harder stand auf dem Heldenfriedhof. Es ist am 7. oder 8. April verschwunden.

Sehr viel schwerer dürfte es den Dieben gefallen sein, die „Pohlmann Trauerfigur“ mitzunehmen. Sie wird seit dem 3. Mai vermisst, so Fedchenheuer. Die Skulptur wiegt zwischen 150 und 200 Kilogramm, ist 1,70 Meter groß und hat einen Wert von rund 12 000 Euro. Irgendwann in der Zeit zwischen diesen beiden Diebstählen muss laut Susann Fedchenheuer auch der Ehrenkranz aus Metall von der Grabstelle des Rittergutsbesitzers Hubert Jäger entwendet worden sein. Es hat einen Durchmesser von zirka 40 Zentimetern und würde rund 1 000 Euro kosten.

Susann Fedchenheuer und ihr Team rätseln nun, wie es die Diebe geschafft haben, ihre Beute vom Friedhof zu bringen: Die Tore seien abends alle verschlossen. Der einzige Durchgang dieser Art, der tagsüber geöffnet werden kann, führt direkt am Büro der Friedhofsverwaltung vorbei. Bleiben also nur noch die Pforten zum Gelände. Sie sind ständig geöffnet. Doch um beispielsweise eine 200 Kilogramm schwere Skulptur zu transportieren, hätten die Täter schweres Gerät oder zumindest einen Hubwagen genötigt, so Fedchenheuer. Sie bittet nun Zeugen, sich unter 03391 3540 zu melden.