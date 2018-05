Mit Spiel und Tanz auf einer Bühne

Christina Sleziona

Eberswalde Mit viel kreativem Engagement begeisterten Barnims Grund- und Vorschulkinder die zahlreichen Besucher im Finale des Kinder- und Jugendfestivals auf dem Eberswalder Marktplatz. Im Vordergrund stand vor allem der Spaß auf der Bühne. Sieger wurde dabei jeder.

„It’s the Final Countdown“, erklang es, wie es sich für ein Finale gehört, aus den Lautsprechern, bevor die Bühne von den Moderatoren Nina Coenen und Sami Alkomi freigegeben wurde. Dann ging es auch schon los: Die Kinder der Kita „Spielhaus“ aus Eberswalde betraten die Bühne und ließen unter dem Titel „Sei kein Frosch und küss’ mich“ das alte Märchen des Froschkönigs im neuen Glanz erstrahlen. Oder viel mehr: in neuen Tiergewändern. Denn der Prinz wurde in dieser Theateraufführung nicht nur in einen Frosch verwandelt, sondern auch in einen Kanarienvogel, eine Katze und sogar in eine Giraffe. Einzig die zahlreich zugehauchten Luftküsse der Zuschauer vermochten den Prinz aus seinem tierischen Elend zu befreien.

Ein weiterer Fluch musste auch in der nächsten Aufführung durchbrochen werden. Anhand des Grimmschen Märchens von Dornröschen bestätigten die Kinder der Eberswalder Kita „Haus der fröhlichen Kinder“ wieder einmal, dass es ganz und gar nicht klug ist, eine Fee zu wenig einzuladen. Zum Schluss wurde jedoch trotzdem alles gut: Vergnügt tanzten die Königstochter und ihr wagemutiger Erretter in ihr Happy End hinein.

Nach den märchenhaften Aufführungen wurde es schließlich Zeit für Tanzeinlagen. Insgesamt 20 Kindertanzgruppen aus Barnim und Umland wackelten ihre Hüften und zeigten der dreiköpfigen Jury ihre Choreographien. Unter ihnen befand sich auch die Eberswalder „Tanzzwerge“, die ihren Auftritt zum Cheerleader-Song aus „Bibi und Tina“ monatelang einstudierten.

Trainerin Jasmin Bach war sehr zufrieden mit der Leistung ihrer Schützlinge. „Es macht den Kindern Spaß auf der Bühne zu stehen“, berichtet sie. „Hier herrscht eine tolle Atmosphäre, in der die Kinder neue Eindrücke mitnehmen und andere Charakteren kennenlernen können.“ Ähnlich begeistert ist auch Doris Dikow, Leiterin der Kita „Haus der fröhlichen Kinder“, von dem alljährlichen Festival. „Viele Kinder im Alter zwischen fünf und neun Jahren sind sehr ängstlich. Hier erhalten sie die Chance, sich auszuprobieren. Indem wir sie auf diese Art bestärken, geben wir ihnen Selbstbewusstsein“, ist sie überzeugt. Besonders hilfreich sei dabei der angestrebte Fanpokal, den die Gruppe mit den lautesten Fans gewinnt. „Damit garantieren wir, dass so viele Familien, Freunde und Unterstützer wie möglich kommen, um die Kinder anzuspornen“, erzählt Veranstalterin Heike Klein.

Auf eine Urkunde oder Pokal kann sich aber jede teilnehmende Gruppe freuen. Die Jury bewerte so wohlwollend, erklärt Mitveranstalter Sedar Cetin, weil man mit diesem Projekt keine „Deutschland sucht den Superstar“-Helden heranzüchten möchte. Vielmehr wolle man Kinder zu einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung animieren, die die Persönlichkeitsentfaltung unterstützt. „Theoretisch können sich die Gruppen also auch einfach nur für das Finale anmelden“, schmunzelt Heike Klein. Da man jedoch auch den olympischen Sportgeist fördern will, wurden zuvor drei Vorrunden in Bernau, Eberswalde und Wandlitz abgehalten, dessen Höhepunkt nun auf dem Markt zu sehen waren.

Mit Aufführungen allein, so Sedar Cetin, mache man Kinder jedoch nicht glücklich. „Sie brauchen Abwechslung und Spielmöglichkeiten“, spricht er aus 18 Jahren Erfahrung. Neben einer Bühne standen deshalb auch eine Riesen-Rutsche, Bungee Jumping, Aqua Zorbing und ein Kettenkarussell auf dem Marktplatz, um die gute Laune zu erhalten. Gegen Hunger und Durst verhalfen außerdem mehrere Essenbuden, die mit Bratwurst, Pommes und Kaltgetränken die Gäste versorgten.