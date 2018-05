17. Auflage des Lebuser Fliederblütenlaufs mit guter Resonanz

Ingo Mikat

Lebus Die Terminwahl für den 17. Fliederblütenlauf gelang den Veranstalter vom MCV Tripoint Frankfurt(Oder) richtig gut. Am Sonntag leuchtete in der kleinen, romantisch an der Oder gelegenen Stadt überall Flieder in begeisternden Farbschattierungen zwischen weiß bis rubinrot in voller Blüte. Am Treffpunkt der Veranstaltung, vor der Lebuser Sporthalle, begrüßte Cheforganisator Thilo Krause rund 70 Freizeitsportler. Die konnten sich für die Teilnahme an einem Lauf über 6 oder 13 Kilometer entscheiden.

Der Start erfolgte in der Lindenallee in Richtung Norden. Kurz hinter dem Klärwerk führte die kürzere Strecke an einem Feld vorbei zur Oder. Der längere Rundkurs folgte der alten Handelsstraße in Richtung Klessin. Beide Läufergruppen mussten auf ihrem Rückweg zuerst den Fahrradweg Richtung Anglerheim folgen, anschließend die kleine Günther-Eich-Straße am Kinder- und Jugendhaus überqueren und einen steilen Anstieg zurück zum Schulgelände bewältigen. Die Läufer der 6-Kilometer-Strecke absolvierten den kurzen Rundkurs zweimal. Nach der ersten Runde bogen Teilnehmer des längeren Laufes am Ende der Neuen Lindenstraße in Richtung Klessin ab. Thilo Krause freute sich über die große Beteiligung. Der Fliederblütenlauf erfolgte nach zwei Jahren Pause als echte Neuauflage. Er dankte zahlreichen Helfern und Sponsoren unter ihnen die der Grundschule Lebus, dem Frankfurter Brauhaus, Holzinger Sport, dem Getränkeland Lebus, der Bäckerei Falk und dem Edeka-Markt. Alle Teilnehmer erhielten zum Abschluss der Veranstaltung Ehrenurkunden, die Sieger und Zweit- bis Drittplatzierten zudem Pokale. Die schnellsten Männer auf der 13-Kilometer-Strecke waren Franz Mierke, Götz Lipinsky und Steffe Geiseler. Bei den Läuferinnen stellte sich folgende Rangfolge ein Marita Wahl, Rita Steger und Cathleen Meier. Auf dem Rundkurs über sechs Kilometer belegte den 1.Platz Mario Mille, ihm folgten Scen Hänelt und Jens-Uwe Gutsche bei den Männern. Über den Sieg bei den Frauen konnte sich Teresa Wahl freuen. Sie war über 2 Minuten schneller wie die Zweitplatzierte Sophia Zeuge und 3 Minuten eher im Ziel wie Jana Schrobitz, die sich den Dritten Platz sicherte.