Als aus (Beinahe-)Karl-Marx-Stadt die Stalinstadt wurde

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Montag war es genau 65 Jahre her, dass die „erste sozialistische Stadt auf deutschem Boden“, wie die erste am Reißbrett konzipierte Stadt in der DDR bis zum Ende der Republik gern genannt worden ist, ihren ersten Namen bekam: Stalinstadt. Am 7. Mai 1953 verlieh Walter Ulbricht, Erster Sekretär des ZK der SED, der für das Eisenhüttenkombinat Ost (EKO) errichteten Wohnstadt den Namen Stalinstadt. An den Feierlichkeiten nahmen Vertreter der Regierung der DDR, des Diplomatischen Corps und Delega­tionen aus der Sowjetunion und den verschiedenen osteuropäischen Volksdemokratien teil. An Ulbrichts Seite war Iwan Ilji­tschow, Botschafter der UdSSR in der DDR, wichtigster ausländischer Gast der Namensgebung für die Planstadt.

Was vielen jüngeren Eisenhüttenstädtern vielleicht nicht so geläufig ist: Ihre Heimatstadt hatte ursprünglich Karl-Marx-Stadt heißen sollen. Denn am 14. März 1953, dem 70. Todestag des Philosophen und Ökonomen Karl Marx, sollte die „erste sozialistische Stadt auf deutschem Boden“ den Namen Karl Marx’ verliehen bekommen. Damit sollte der geistige Wegbereiter des Kommunismus gewürdigt werden. Doch dann starb neun Tage vor der geplanten Namensgebung, am 5. März 1953, der in der stalinistisch geprägten DDR besonders stark verehrte sowjetische Staats- und Parteiführer Josef Stalin. Ihm zu Ehren wurde beschlossen, die Wohnstadt in Stalinstadt zu benennen und stattdessen die sächsische Arbeiterstadt Chemnitz in Karl-Marx-Stadt umzubenennen.

Der WDR hat dem Jahrestag am Montag mehrere Radiosendungen gewidmet. Der Bau der Wohnstadt habe sich verzögert, weil Ulbricht die Entwürfe als zu klein und zu dürftig empfunden habe, hieß es darin. Sie sollte „großzügig gestaltet sein und Strahlkraft entfalten, um der ganzen Welt zu zeigen, was im Sozialismus möglich ist“. In seiner Festansprache habe Ulbricht gesagt: „Der weise Stalin, der große Baumeister des Sozialismus, lehrte uns, dass wir besondere Aufmerksamkeit richten sollen auf die Entwicklung der Städte. Damit diese Städte zu wirklichen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zentren des Lebens werden.“

Am 13. November 1961 wurden Stalinstadt und Fürstenberg (Oder) zum neuen Eisenhüttenstadt zusammengelegt.(gro)