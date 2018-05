Wenn Kinder das eigene Tempo vorgeben

Fabian Sauer

Wandlitz Mit Kinderflohmarkt, Spielen und Mitmachangeboten hatte am Sonnabend die Montessori-Kita Wandlitz zum Tag der offenen Tür geladen. „Die Besucher sollen unser Konzept selbst kennen lernen, denn es ist ja schon etwas anders“, erklärt Kita-Leiterin Ute Seegebarth. „Wir hören zu oft, dass die Kinder bei uns ja machen dürften, was sie wollen.“ Doch mit Laissez-faire hat das Montessori-Konzept nichts zu tun. Die Förderung und Vorbereitung der Kinder auf die zukünftigen Anforderungen spielt auch in der Kita in der Thälannstraße eine große Rolle. Der Weg, das kindliche Potenzial zu erkennen und auszuschöpfen ist allerdings ein anderer. So richtet sich die Förderung der Kinder ganz nach dem individuellen Entwicklungsstand, Fähigkeiten und Interessen. „Die Kinder sollen bei uns spielerisch lernen und entdecken. Dass jedes Kind dabei sein eigenes Tempo hat, wollen wir den Eltern zeigen“, so Ute Seegebarth. So müsse beispielsweise nicht jedes Kita-Kind zwingend lesen lernen. „Wir bieten es natürlich an, aber nicht jedes Kind ist schon auf dem Entwicklungsstand, da wird dann lieber gebastelt“.

Einen Eindruck davon, wie der Kita-Alltag abläuft, konnten die Besucher am Sonnabend nicht nur bei der Besichtigung der Räumlichkeiten und Arbeits- und Bastelmaterialien gewinnen. Erzieher und Pädagogen standen mit Rat und Tat zur Seite. Vom kuscheligen Krippenbereich über Ausflüge und Projekte bis hin zur speziellen Förderung nahmen Eltern und Sprösslinge die Wandlitzer Kita unter die Lupe. „Wir haben mehrere Neuanmeldungen und noch viel mehr Anmeldungsscheine ausgegeben“, berichtet Kita-Leiterin Seegebarth zufrieden.

Zufrieden zeigte sich neben Kita-Team und Besuchern auch die junge Helene, die den Kinder-Flohmarkt nutzte, die Spielkiste zu leeren und das Sparschwein zu füllen. Gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester hatte die Zehnjährige eifrig aussortiert, um Puzzles, Spiele, Kleidung und Bücher zu verkaufen. „Wir kannten die Geschichten schon auswendig“, erklärte die junge Wandlitzerin eifrig. Stolze 85 Euro kamen zusammen. (sub)