Strausberg (MOZ) Die Start- und Landebahn des Flugplatzes Strausberg wird noch nicht verlängert. „Wir stehen noch auf der Bremse“, sagt Gesa Reschke von der Geschäftsführung. Hintergrund sind die Verzögerungen beim Bau des Hauptstadtflughafens BER.

Alle Genehmigungen liegen vor, der Planfeststellungsbeschluss für die Verlängerung der Start- und Landebahn des Flugplatzes Strausberg ist erteilt. Trotzdem steht die Geschäftsführung noch auf der Bremse, wie es Gesa Reschke am Montag bei einer Pressekonferenz im Tower ausdrückte. Der Grund: „Die Aufgabe, größere Geschäftsreiseflieger aufzunehmen, die am neuen Hauptstadtflughafen BER nicht mehr starten und landen können, stellt sich noch nicht“, sagte Gesa Reschke. Der Hintergrund: Die Verzögerungen bei der Fertigstellung des BER und die mangelnde Planungssicherheit, die jetzt auch im neuen Landesentwicklungsplan in Bezug auf die Umland-Flugplätze fortgeschrieben wird.

Stattdessen wird Strausberg zunächst die Start- und Landebahn verbreitern, um Flugzeugen des Bezugscodes 2 B optimal landen lassen zu können. Diese brauchen eine bis zu 1200 Meter lange Bahn, dürfen 24 Meter Spannweite und eine Spurweite bis zu sechs Metern haben. Die Tatsache, dass im neuen Landesenwicklungsplan der Hauptstadtregion als Bezugsgröße immer noch 14 Tonnen Startgewicht als Klassifizierung stehen, sei Beleg dafür, dass eine nicht zeitgemäße Formulierung der Einschränkung aus dem alten Plan einfach in den Neuen übernommen wurde. „Bei uns ist mit Sondergenehmigung auch schon eine Transall mit fast 30 Tonnen Abflugmasse gelandet“, sagt Gesa Reschke, doch auch nach der Bahn-Verlängerung werde kein Airbus in Strausberg landen. Die Strausberger Flugplatz GmbH hat selbst keine Einwendung gegen den Entwurf des zweiten Landesenwicklungsplans der Hauptstadtregion verfasst, weil sie ihre eigenen Interessen „nicht so sehr beeinträchtigt sehen“, wie es Gesa Reschke ausdrückt. Trotzdem war sie am Montag Gastgeberin für eine gemeinsame Pressekonferenz von Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg, Flugplatzbetreibern und Unternehmern sowie des Flughafenverbandes flyBB, in der auf die Kritikpunkte hingewiesen wurde: „Wir sind, bei allem Wettbewerb in der Branche, solidarisch und in einem Boot, wenn es gegen die Ausschlussklausel im Plan geht“, sagt Gesa Reschke. Denn dort werden die Verkehrslandeplätze in Brandenburg von der Entwicklung quasi abgeschnitten. Dabei könnten Verkehrslandeplätze wie Strausberg und Neuhardenberg, Eberswalde-Finow oder Eggersdorf bei Kapazitätsengpässen Entlastung schaffen.

Für Neuhardenberg ist es eine wirtschaftliche Überlebensfrage. „Wir könnten große Flugzeuge im Hangar instand setzen lassen, brauchen aber dafür den GPS-Instrumentenanflug“, sagt Geschäftsführer Uwe Hädicke. Kein Pilot steuert eine Werft an, an der er nur nach Sicht starten und landen kann. Auch das werde durch die Landesplanung reglementiert und gebremst. Die IHK steht den Flugplatzbetreibern deshalb zur Seite. „Denn sie haben Planungssicherheit und Entwicklungsperspektiven verdient“, wie Fachbereichsleiter Robert Radzimanowski betont.