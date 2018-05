Starke Männer in schottischen Röcken

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Die Vorbereitungen für das Stadtfest vom 25. bis 27. Mai laufen bei den Organisatoren auf Hochtouren. Damit es auch in diesem Jahr wieder ein Besuchermagnet wird, sind viele Unterstützer, Vereine und Sponsoren mit an Bord. Bis zum Fest stellt die MOZ einige der Akteure vor.

Die Highland-Games auf der Spreewiese am Sonnabend und Sonntag werden einer der Höhepunkte des Festes sein. Die starken Männer in schottischer Nationaltracht lassen wieder ihre Muskeln spielen und messen sich in verschiedenen Disziplinen. So werden zum Beispiel Gewichte weit und hoch sowie sechs Meter lange Baumstämme durch die Luft gewirbelt. „Für das Steinstoßen haben wir extra Exemplare aus einer regionalen Kiesgrube geholt, die Steinmetz Peer Savoly bearbeitet und auf das genormte Gewicht von 7,25 Kilogramm gebracht hat“, sagt Organisator Daniel Dorow von den Fürstenwalder Stone Walkers, selbst Wettkampfteilnehmer.

Erwartet werden um die 50 Sportler aus Tschechien, Belgien, Holland, Österreich und der Schweiz. „Diese Europa-Meisterschaften werden spektakulär“, verspricht Dorow und rechnet bei freiem Eintritt mit vielen Schaulustigen. 12 Dudelsackspieler und Akteure im Kilt werden den großen Festumzug anführen, der am Sonnabend um 11 Uhr an der Feuerwehr startet und gegen Mittag auf der Spreewiese endet. Im Anschluss – nach dem Segen eines Pfarrers – wird das Spektakel, das auch ein buntes Rahmenprogramm für Jedermann bietet, eröffnet. Partymacher Bernd Breitag und Caramelle e fiori sorgen für Unterhaltung auf der Bühne. Am Sonnabend, ab 17 Uhr, spielt eine irische Folkband.

Für die kleinen Besucher gibt es Trampoline, Hüpfburg und Kinder-Highland-Games. Mütter mit Babys können an beiden Tagen ein spezielles Fitnessprogramm mit Kursleiterin Regina Schmitt absolvieren.