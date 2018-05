Stärkere Verbundenheit auf dem Lande

Uwe Werner

Milmersdorf Die evangelische Stephanus-Stiftung feiert in diesem Jahr ihr 140-jähriges Bestehen. Knapp 100 geladene Gäste aus regionaler Wirtschaft und Verwaltung, Politik, Kultur sowie Kirche und Diakonie waren der Einladung zum traditionellen Jahresempfang in der Wohnstätte „Kleine Lebensbrücke“ im Milmersdorfer Ortsteil Petersdorf gefolgt. Zusammen mit ihren Tochtergesellschaften ist die gemeinnützige Stephanus-Stiftung derzeit an 17 Standorten in der Uckermark tätig. Sie beschäftigt in der Region rund 550 Mitarbeiter.

„Jeder 100. Uckermärker hat irgendwie mit der Stephanus-Stiftung zu tun“, so Stefan Zierke (SPD), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfamilienministerium. „Sie kümmern sich um andere Menschen, die Hilfe benötigen. Das zeigt die große Herausforderung, der sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich stellen.“

Mit der Stiftungsarbeit werde Inklusion gelebt. Und nur so könne das soziale Umfeld so gestaltet werden, dass jeder – ob ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Alleinerziehende oder Menschen, die einsam sind – am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Anstehende Aufgaben wie Digitalisierung, bessere Mobilität oder eine gesicherte ärztliche Betreuung seien große Herausforderungen, die nur im Mitein­ander zu bewältigen seien, so Stefan Zierke.

Gerade für die Uckermark sehe er dabei auch Vorteile gegenüber den großen Städten und Ballungsgebieten. „Der ländliche Raum bietet nämlich eine Gemeinschaft, eine Verbundenheit und einen Zusammenhalt, womit sich schon oft – ohne große Worte – eine inklusive Gesellschaft leben lässt.“

Vorstandsvorsitzender der Stephanus-Stiftung Torsten Silberbach bestätigte, dass die Stadt Brüssow bis Ende 2018 den Neubau einer Kindertagesstätte abschließen werde. „Wir werden die Einrichtung als Träger übernehmen und 2019 eröffnen. Von Sylvia Werth, der Regionalbeauftragten der Stiftung für die Uckermark, war zu erfahren, dass sich die Stephanus-Stiftung für das Projekt „Frühe Hilfen“ im Rahmen der Jugendhilfe beworben hat. In Zusammenarbeit mit der neuen Kita in Brüssow sollen hier Familien mit Kindern bis zu drei Jahren betreut werden.

Auf dem Templiner Waldhof werde die Stiftung demnächst den Neubau eines Sozialtrakts für die Behindertenwerkstatt seiner Bestimmung übergeben können.