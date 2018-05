Mehrheit steht hinter Millionen-Projekt

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Die Planung für den Umbau der alten Post zur Bibliothek, Tagespflege- und Kontaktstelle sowie zum Archiv kann in Auftrag gegeben werden. Die Stadtverordneten haben dafür jetzt mehrheitlich grünes Licht gegeben. Wenngleich das Projekt umstritten ist, verteuert sich die Maßnahme doch um zirka eine Million Euro.

Für die Umgestaltung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes hatte die Stadt einen europaweiten Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Daran haben 15 Büros teilgenommen, 14 von ihnen reichten die Unterlagen ein. Das Preisgericht hatte die drei besten Arbeiten ausgewählt – Sieger wurde das Büro SHSP Architekten Berlin. Das Büro sorgte mit seinem modernen Entwurf des Anbaus aus Cortenstahl und Glas für Aufsehen – sowohl positiv als auch negativ. Dieses Büro ist es auch, dass die weitere Planung vornehmen soll. Die anderen zwei sind abgesprungen. Allerdings steigen laut Angebot die geplanten Baukosten auf knapp fünf Millionen Euro, eine Million mehr, als es der Kostenrahmen vorsah. Begründet wird die Kostenexplosion mit gestiegenen Baupreisen und der für Baufirmen momentan exklusiven Situation, sich die Aufträge aussuchen zu können. In einem Workshop, an dem alle Beteiligten – die Architekten, die Mieter und die Stadt – teilnehmen werden, soll nach Einsparpotentialen gesucht werden.

Die Sinnhaftigkeit des Anbaus erschließt sich für Peter Glaetzner nicht, sagte der partei- und fraktionslose Abgeordnete in der Sitzung und kündigte an, dagegen zu stimmen. Ebenfalls ihre Zustimmung versagt haben Petra Lunow (WG Insel-Gemeinden) und Bettina Mühlenhaupt (SPD). Das Projekt jetzt abzubrechen, war hingegen für Joachim Rau (Linke) keine Option. „Wir sind bei einer 80-prozentigen Förderung und erteilten Bewilligung schon Schritte gegangen, wo wir nicht sagen können, das ist es nicht mehr.“ Er, wie 15 weitere Abgeordnete, stimmten der Vergabe der Planungsleistungen (Phase 1 bis 3) an das Büro SHSP zu, sechs dagegen, zwei enthielten sich.