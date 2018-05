Elektronische Gesundheitskarte nicht mehr zeitgemäß

Igor Steinle

Berlin Die elektronische Gesundheitskarte hat bereits viele Gesundheitsminister erlebt. Allesamt sind sie an ihrer Einführung gescheitert. Nun wagt Jens Spahn einen neuen Versuch. Er fordert eine Abkehr von alten Konzepten.

Seit 14 Jahren kommt sie über Modellprojekte nicht hinaus. Nun hat die elektronische Gesundheitskarte einen weiteren Dämpfer erhalten: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bezweifelt, dass sie in ihrer derzeitigen Form noch sinnvoll ist. „Die Zeit von Kartenlesegeräten an Desktop-Computern als alleinige Login-Variante ist nicht der Zugang, den sich Bürger 2018 wünschen“, sagte Spahn der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

So soll die Karte eigentlich funktionieren: Patienten authentifizieren sich mit ihr in Praxen und Krankenhäusern, damit Ärzte dort ihre Gesundheitsdaten einsehen können. Das können Informationen wie Vorverordnungen oder Röntgenbilder sein, die wiederum in einer elektronischen Patientenakte abgespeichert sind. Zugriff auf diese Daten erhalten Ärzte nur durch gleichzeitiges Stecken der Patienten-Gesundheitskarte und der des Heilberufsausweises des Arztes in ein Kartenlesegerät. Mehr als eine Milliarde Euro hat der Bund bisher ausgegeben, um die hierfür notwendige Infrastruktur (Telematik) zu schaffen. Eine enorme Summe, die viele für herausgeschmissenes Geld halten.

Denn nicht nur für Spahn ist die Karte technisch überholt. Verschiedene Krankenkassen sind mit eigenen digitalen Insellösungen bereits weiter, als es der Bund jemals war: Techniker und AOK haben eigene Projekte gestartet, die ganz ohne Gesundheitskarte zur Authentifizierung auskommen. Beide hoffen, dass der Bund sich an ihren Modellen orientiert. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen (GKV), freut sich deswegen über den Vorstoß des Ministers. „Die gesetzliche Vorgabe, dass nur die Gesundheitskarte als Authentifizierungsmittel für das sichere Gesundheitsnetz zugelassen ist, ist nicht mehr zeitgemäß“, kritisiert sie. Stattdessen müsse jeder Versicherte Herr über seine eigenen Daten sein, fordert Pfeiffer: „Wir wollen erreichen, dass die Versicherten jederzeit über eine App an ihre Patientendaten kommen.“

Eine alternative Zugangsmöglichkeit zur elektronischen Patientenakte hat Spahn ebenfalls gleich auf den Tisch gelegt: Er will die Digitalisierung des Gesundheitswesens mit den Plänen für ein Bürgerportal koordinieren, das die Bundesregierung verwirklichen will. „Ich will nicht, dass man eine digitale Identität für die Steuererklärung braucht, eine um seinen Pass zu beantragen und eine dritte im Gesundheitswesen“, so der Gesundheitsminister. Zuspruch erhält er dafür vom Normenkontrollrat, einem Gremium, dass für Bürokratieabbau zuständig ist und sich schon lange für das Online-Bürgerportal einsetzt: „Vieles spricht dafür, die Aktivitäten im Gesundheitswesen mit denen beim restlichen E-Government zu synchronisieren“, sagt Kontrollrats-Chef Johannes Ludewig dieser Zeitung. Digitale Angebote würden nur dann zum Selbstläufer, wenn sie einfach zu nutzen sind und einen echten Mehrwert bringen.