Schaurige Komik im Alten Speicher

Klaus Kleinmann

Panketal Im Rahmen des Siebenklang-Festivals war der Schauspieler und Musiker Christian Redl im Alten Speicher Hobrechtsfelde zu Gast.

Knisternde Spannung, atemlose Stille, kollektive Gänsehaut – das Publikum im Alten Speicher Hobrechtsfelde lauschte wie gebannt, als der bekannte Musiker und Schauspieler Christian Redl am Samstag im Rahmen der Reihe „Siebenklang“ Kriminalstorys vorlas, die auf wahren Begebenheiten beruhen.

Georg sitzt schon seit Tagen am Schreibtisch. Er wird nicht mehr aufstehen, denn in seinem Schädel klaffen drei böse Löcher, die ihm Estebaliz C. mit seiner eigenen Beretta beigebracht hat. Witwe werden ist nicht schwer, die anschließende Beseitigung des Leichnams schon eher, denn er riecht bereits so streng, dass die Nachbarin fragt, ob Frau C. Fisch gebraten hat. Die ebenso hübsche wie intelligente Estebaliz geht mit einer Kettensäge zu Werke und gießt die Leichenteile schließlich in Beton. Gute Freunde schaffen die Kübel in einen ungenutzten Kellerraum, ohne viele Fragen zu stellen, denn Estebaliz wickelt alle um den Finger - so lange, bis ihr wieder jemand im Weg steht und aus demselben geräumt werden muss. Liebreiz und Niedertracht sind Grundbestandteile ihres Wesens und gehen nahtlos ineinander über.

In der zweiten Geschichte liegen große Gefühle im Guten wie im Bösen ebenfalls dicht beieinander und oszillieren im Stundentakt zwischen Himmel und Hölle, bis William aus krankhafter Eifersucht schließlich derartig ausrastet, dass er seine Geliebte mit bloßen Händen ins Jenseits befördert.

All das ist starker Tobak. Ab und zu werden kurze Musiksequenzen in die Lesung eingeblendet und helfen dem Zuhörer bei der emotionalen Verdauung. Gelegentlich mischt sich schaurige Komik darunter, so dass ein Teil der Spannung in einem Anflug von Gelächter verfliegt. Christian Redl liest all das mit verhaltener, leicht rauchiger Stimme völlig unprätentiös und ohne wahrnehmbaren Versprecher vor. Durch den äußerst sparsamen Einsatz von Gesten und Stimmführung kann sich die Wirkung der monströsen Storys zu düsterer Pracht entfalten. Der professionelle Vortrag und die schrille Thematik verstärken sich wechselseitig und treffen den Zuhörer bis ins Mark. Der frisch renovierte Saal im Alten Speicher Hobrechtsfelde tut durch seinen spröden Charme das Seine dazu.

Ein großer Abend, ein großes Publikum: Die erste Vorstellung des Abends war restlos, die zweite beinahe ausverkauft. Alle Beteiligten können hoch zufrieden sein. Bleibt nur zu hoffen, dass niemand danach schlechte Träume hatte....

Am 12. Mai treten bei „Siebenklang“ Tom Schilling & The Jazz Kids in der Stadthalle Bernau auf.