Streit um Austausch mit Nachbarn

Schöneiche (MOZ) Mit einer Vorlage in der jüngsten Gemeindevertretung wollten die Schöneicher Linken den Anstoß für eine Verbesserung des kommunalpolitischen Austauschs im Mittelbereich Erkner, Woltersdorf und Schöneiche geben. Nach lebhafter Diskussion blitzten sie knapp ab.

In seiner Begründung für den Antrag bezog sich Fritz Viertel, stellvertretender Vorsitzender der Linken-Fraktion, auf den neuen Landesentwicklungsplan, der sich momentan noch in Abstimmung befindet. „Laut diesem sind wir mit Erkner und Woltersdorf ein gemeinsamer Mittelbereich. Wir wollen daher schauen, wie wir eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung hinbekommen. Im Mittelbereich rund um Neuenhagen gibt es so etwas bereits“, sagte Viertel. Man wolle „nicht wieder, wie zuletzt, in die Situation kommen, dass Erkner als Mittelzentrum Geld bekommt und es verwendet, ohne sich mit uns abzustimmen“, ergänzte er.

Um die Kooperationsvereinbarung auf den Weg zu bringen, so der Vorschlag, sollten sich Mitglieder aller Fraktionen der Gemeindevertretungen aus Woltersdorf und Schöneiche und der Stadtverordnetenversammlung Erkner vorab darüber austauschen, wie diese zustande kommen und welche Inhalte sie haben könnte. „Es gibt Dinge wie den ÖPNV, die wir um unseren eigenen Kirchturm herum nicht lösen können“, nannte Viertel ein Beispiel. Die Ergebnisse sollten der Gemeindevertretung bis September vorgelegt werden.

Philip Zeschmann (BBS/UBS) bezeichnete die Vorlage als richtigen Vorstoß, der Zeitpunkt sei gut gewählt. „In den letzten Jahren haben wir uns immer darüber echauffiert, dass Erkner die 800 000 Euro, die es jährlich als Mittelzentrum bekommt, verwendet hat, wie es wollte und wir keine Chance hatten, darüber ins Gespräch zu kommen.“ Das könne sich nun ändern.

Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) widersprach seinen Vorrednern in mehrfacher Hinsicht. Zum einen funktioniere die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen in verschiedenen Bereichen „sehr gut“. Zum anderen gebe es im neuen Landesentwicklungsplan zwar weiterhin Mittelzentren wie Erkner. Allerdings werde nun nicht mehr definiert, welche Kommunen dazu gehören, also welche Orte einen Mittelbereich bilden. „Als Mittelzentrum für den Einzugsbereich wird die Stadt Erkner das Geld aber auch weiter bekommen. Und das erhält sie, um ihrer Funktion als Mittelzentrum gerecht zu werden. Das Geld ist nicht dafür da, es auf die Nachbarkommunen zu verteilen“, betonte Steinbrück. Henry Drodzdynski (NF/Grüne/FFW) berichtete von einst erfolglosen Versuchen des Vereins Kunst- und Kulturinitiative Schöneiche, dessen Vorsitzender er ist, Geld für die Kulturgießerei zu akquirieren. „Da hieß es immer, Erkner brauche das Geld für die Dinge, die sie als Mittelzentrum zu erledigen haben.“

Fritz Viertel verwies auf die neue politische Situation in allen drei Orten nach den Wechseln auf den Bürgermeisterposten. „Vielleicht gibt es jetzt eine andere Offenheit, einen Versuch ist es wert“, sagte er. „Uns geht es nicht darum, das Geld aus Erkner für uns alleine haben zu wollen. Es geht darum, dass wir gemeinsam darüber beraten, wie das Geld verwendet werden soll.“

Johannes Kirchner (NF/Grüne/FFW) ist der Meinung, dass man derlei Gespräche auch ohne Beschluss der Gemeindevertretung führen kann. „Die Erwartung, miteinander zu reden, kann man ja auch erfüllen, indem man miteinander redet“, sagte er. Martin Berlin (parteilos) kritisierte, dass der Tagesordnungspunkt nur im Haupt- und nicht auch in den anderen Ausschüssen behandelt wurde. „Dann hätte man mögliche Kooperationsthemen vorher besprechen können.“ Für Hans-Joachim Hutfilz (SPD) war die Vorlage überflüssig. „Ich habe Vertrauen zum Bürgermeister und keinen Grund zu klagen, dass Abstimmungen mit anderen Kommunen nicht ausreichend wären“, sagte er. Die SPD stimme sich auch so mit anderen Ortsvereinen ab. „Das machen wir als Linke ebenfalls“, entgegnete Viertel. „Aber mit dieser Argumentation bräuchten wir uns ja auch in der Gemeindevertretung nicht mehr zusammensetzen. Dann könnten wir die Themen vorher in den Fraktionen beraten und Zettel einreichen.“ Der Antrag wurde mit neun Nein- und sieben Ja-Stimmen (eine Enthaltung) abgelehnt.