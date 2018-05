Zwischen Macht und Ohnmacht

Inga Dreyer

Berlin Sätze lösen sich aus dem Stimmengewirr und lassen im Kopf Bilder entstehen: „Der Krieg ist aus.“ – „Alle niedergemetzelt. Alle.“ – „Gebt mir meine Kinder wieder“. Frauen und Männer bewegen sich in „Beute Frauen Krieg“ inmitten einer ovalen Bühne. Ein altes Fabrikgebäude in Berlin-Oberschöneweide ist die beeindruckende Kulisse dieses Stückes, mit dem das Schauspielhaus Zürich beim Berliner Theatertreffen gastiert.

In diesem urbanen Amphitheater sitzen die Zuschauer auf Rängen, blinkende Kopfhörer auf den Ohren. Wände werden von der Decke heruntergelassen, die den Raum teilen. Die Zuschauer wechseln zwischen drei parallel spielenden Szenen.

Regisseurin Karin Henkel, der am Sonnabend der Theaterpreis Berlin verliehen wurde, richtet ihren Blick auf die Frauen in der griechischen Mythologie. Nach zehnjähriger Belagerung haben die Griechen mithilfe des „Trojanischen Pferdes“ die Stadt Troja in Schutt und Asche gelegt. Die überlebenden Frauen werden verlost, geschändet, versklavt.

Die blutleer wirkende Kassandra (Dagna Litzenberger Vinet) tanzt in einem dünnen Kleid mit abgehackten Bewegungen. Einst unberührbare Seherin, gehört sie nun Agamemnon, dem Anführer der Griechen. „Ihr wollt, dass ich weine, mir die Haare raufe. Ich bin kein Opfer“, sagt sie. Kassandra wehrt sich nicht. Ihr Lächeln und ihre Ergebenheit aber verströmen eine Überlegenheit gegenüber diesem Feldherren, dessen Tod sie bereits voraussieht.

Die Stärke von „Beute Frauen Krieg“ sind diese komplexen Darstellungen von Macht und Ohnmacht. Die Frauen sind weder bloße Heldinnen noch Opfer. So wie Helena (Isabelle Menke und Hilke Altefrohne). Ihr wird die Schuld am Krieg gegeben. Mit ihrem pinkfarbenen Rock sieht sie aus wie eine Barbiepuppe. Doch ebenso klug wie humorvoll spricht sie von ihrer Rolle als Symbol. „Wer bin ich – ganz unsymbolisch?“, fragt sie sich.

Die Diskrepanz zwischen zugeschriebener Rolle und dem Inneren wird bei allen Frauen deutlich. Die Symbolpolitik der Männer reißt tiefe Wunden. Andromache (Carolin Conrad) muss mit ansehen, wie ihr Baby ermordet wird. Hekabe (Lena Schwarz) war Königin von Troja und irrt nun, nach dem Verlust von Mann und Kindern, von Schmerz getrieben durch die Szenerie.

Unweigerlich ergeben sich Assoziationen zum Syrienkrieg. Mythologische Stoffe werden zu aktuellen, vielschichtigen Sinnbildern, getragen durch das intensive Spiel der Darsteller. Die aufwendige Bühne (Muriel Gerstner) und die Musik (Avild J. Baud) verstärken das Erlebnis zu einem Theaterabend, der nachwirken wird.

www.berlinerfestspiele.de