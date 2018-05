Neuer Anlauf für Sportstättenentwicklungskonzept

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Der Bildungsausschuss in Wriezen wird ab Sommer einen neuen Anlauf für eine Sportstättenentwicklungsplanung für die Stadt angehen. Das kündigte der Vorsitzende Heiko Reinschke (CDU/UWG) nach der jüngsten Sitzung des Gremiums gegenüber dieser Zeitung an. Im Fokus der Sportstättenentwicklungsplanung sollen vor allem die Turnhallen stehen, erläuterte er und fügte hinzu: „Die Umgestaltung für den Sportplatz ist ja bereits abgesichert.“

Für den neuen Kunstrasenplatz hatte die Stadt ursprünglich 600 000 Euro vorgesehen und sich darüber hinaus um Fördermittel bemüht. Die Lokale Aktionsgruppe Oderland befürwortete das Vorhaben zu Jahresbeginn. Damit war der Weg für den Antrag auf Fördermittel aus dem EU-Programm Leader frei. Die Gesamtinvestition liegt inzwischen jedoch bei 1,58 Millionen Euro, der Eigenanteil der Stadt Wriezen bei 395 000 Euro.

Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) hatte dazu erläutert, dass bisher nur eine Kostenschätzung vorlag. Außerdem müssten bestimmte Gesetzlichkeiten, darunter naturschutzrechtliche Belange, eingehalten werden. Hinzu kommt, dass beide Plätze, also der Alte und der Neue, verschoben werden. Deshalb hatten die Stadtverordneten im Februar der Anhebung des Eigenanteils der Stadt von 300 000 Euro auf 395 000 Euro zugestimmt. Kritik an der Verfahrensweise hatte es dann aber noch einmal in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung durch die SPD-Fraktion gegeben, die aus diesem Grund dann dem Nachtragshaushalt nicht zustimmte.

Zuvor hatte Ulf-Michael Stumpe, Vorsitzender des 1995 gegründeten Freizeitsportvereins TKC Wriezen, erstmals die Idee einer neuen Mehrzweckhalle für Wriezen öffentlich vorgestellt. Diese werde auch durch Bildungsausschuss unterstützt, erklärte Heiko Reinschke. Ganz bewusst habe er sich dazu in der Stadtverordnetenversammlung nicht geäußert. Zu groß sei die Gefahr, dass bereits in diesem frühen Stadium wieder alles zerredet werde. Dabei könne die Nachfrage an Zeiten in den Turnhallen der Stadt nicht gedeckt werden. Die Kapazitäten würden weder für den Schul- noch den Vereinssport reichen. Daran werde auch die Erweiterung der Halle der Allende-Schule kaum etwas ändern. Dafür hat die Stadt gerade erst Landesmittel zugesagt bekommen