Vierbeinern gehen auf Zeitreise

Matthias Wagner

Eberswalde (MOZ) Die „Fliegenden Hunde“ vom Hundetreff Schorfheide gaben am Sonntag auf dem Bellodrom-Gelände mit ihrer originellen Vorführung einen aufschlussreichen Blick zurück in die jüngste Vergangenheit. Anlass bot der 25. Jahrestag des Abzugs der GUS-Truppen vom einstigen Militärgelände in Finow, das heute zum Teil vom Hundetreff genutzt wird. Also gleichsam ein Vierteljahrhundert freie märkische Heide, so Karin Nicodem aus Werbellin, die den Hundetreff leitet. Das Bellodrom-Areal, auf dem die Veranstaltung stattfand, hat sie im November 2012 gekauft.

Die Hundefreunde hatten sich viel Mühe gemacht und im Vorfeld mit der Flughundegruppe ausgiebig trainiert, um dem Publikum eine anspruchsvolle Darbietung zu präsentieren. Da wurde unter anderem der Abriss von Ruinen, die Baumneubepflanzung des Geländes und der Abtransport von Schutt und anderem Müll thematisiert und von Hund und Herrin mit einfallsreichen Accessoires nachgespielt.

Die Hundetreff-Chefin moderierte die szenische Darstellung mit kurzen Vorträgen über die damaligen Abläufe. So war zu erfahren, dass von den russischen Soldaten zahlreiche Katzen und Hunde zurückgelassen wurden um die es sich kümmerte. „106 Katzen und mehr als 30 Hunde haben wir eingefangen und abtransportiert“, erinnert sich Nicodem.

Und da das Wetter sich vorbildlich gab, konnte die geplante Fotoausstellung unter freiem Himmel stattfinden. Zu sehen war eine umfangreiche Dokumentation der Entwicklung des Geländes vom Abzug der russischen Streitkräfte bis heute. Da kamen bei manchem Erinnerungen an eine Zeit auf, die zwar schon mehr als ein Vierteljahrhundert zurück liegt, die aber vielen noch so präsent ist, als wäre es gestern gewesen.

Die beinahe schon obligatorische Spaßrallye, bei der Hund und Halter ohne Zeitdruck lustige Aufgaben lösen müssen, durfte natürlich auch nicht fehlen. „Es war ein wunderbarer Nachmittag“, resümierte Karin Nicodem.(maw)

