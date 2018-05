Eine tierisch schöne Schau

Stellt in der Alten Dampfbäckerei in Seelow aus: Die Malerin Maria Mähler. Die in Marxdorf lebende Künstlerin ist eine Meisterin der Tierporträts. © Foto: Fotos (2): Ines Weber-Rath

Ines Weber-Rath

Seelow/Marxdorf (MOZ) Wer Tiere liebt, muss diese Ausstellung in der Alten Dampfbäckerei Seelow sehen: Die in Marxdorf lebende Malerin Maria Mähler hat sie in Anlehnung an Seelows Beinamen, „Ziegenhimmel“ überschrieben. Zu sehen sind vorwiegend Tier-Illustrationen und -Porträts.

Die drei fast weißen Kühe an der Stirnseite des Ausstellungsraumes im Obergeschoss schauen den Betrachter aus großen, ausdrucksstarken Augen an. In ihrem Blick liegen eine tiefe Ruhe, aber auch eine gewisse Neugier. Man ahnt, wie lange Maria Mähler bei den Tieren war, die sie auf einer Koppel in Görlsdorf entdeckt hatte, bevor sie sie in Acryl festgehalten hat.

Beim Rundgang durch die Ausstellung bekommt man den Eindruck, dass die Malerin Tieren wohl in die Seele blicken kann. So schaut der „Bulle aus Marxdorf“, ein rot-braunes Cherolais-Rind, im Bewusstsein seiner Stärke aus nur einem Auge durchs lange Fell. Pferde stehen mit gespitzten Ohren, bereit zur Flucht. Der Wolf, vor dem die Schafe auseinander stieben, ist für den Menschen unsichtbar, nur als dunkler Fleck angedeutet.

Die Porträtmalerei sei die Passion der Maria Mähler, sagt Laudator Hans-Albrecht Weber bei der gut besuchten Ausstellungseröffnung. Die freie Malerei in der Landschaft sei ihr Ausgleich zur Auftragsmalerei. Denn ihr Brot verdient die Künstlerin, die seit etwa vier Jahren im Vierlindener Ortsteil Marxdorf lebt, mit Tierillustrationen. Der Ausstellungsteil im Café im Erdgeschoss der Alten Dampfbäckerei gibt einen Einblick in diese Arbeit.

Auch sie hat einen Bezug zur Region: In vier Illustrationen zum im März erschienenen Kinder-Sachbuch „Was macht der Storch im Winter“ hat Mähler Marxdorfer Ansichten als Hintergrund genutzt. Um die Ecke hängen Illustrationen zur Tierwelt Südamerikas und Ozeaniens. Die Affen, Giraffen, Tiger und Fische aller Art sind im 2016 erschienenen Großen Tieratlas zu sehen. Im Schnitt einer alten Scheune hat die Malerin in einer anderen Illustration Tiere aus dem heimischen Wald versammelt. Soweit zur Pflicht.

Ihre Kür zeigt Maria Mähler oben, im Saal: Ihre Tierporträts sind in Acrylzeichnungen, Aquarellen und Zeichnungen festgehaltene Liebe zu Pferd (die gebürtige Berlinerin war aktive Reitsportlerin), Kuh, Schwein, Schaf – und Ziege. Letztere findet sich vor allem in Gestalt von Liese in der Ausstellung. 18 Jahre lang war die weiße Schöne das Haustier von Tochter Lotta, bevor Liese vor zwei Jahren in den Ziegenhimmel einging, der nun zum Titel von Bählers erster Einzelausstellung in der Region wurde.

Sie sei sehr froh, die Malerin, die sie bei Autor Klaus-Dieter Felsmann in Worin kennengelernt hatte, für die Ausstellung gewonnen zu haben, sagt Marion Hahn zur Ausstellungseröffnung. Die Vorsitzende des Fördervereins der Alten Dampfbäckerei begrüßte die Besucher als Gastgeberin.

Maria Mähler dankt allen, die bei der Ausstellungsgestaltung geholfen haben. Darunter ihrem Freund, dem Marxdorfer Bildhauer und Maler Ehrhard Thoms.

Bis zum 27. Juni sind die Bilder der Marxdorferin zu sehen, aus denen auch das innige Verhältnis des Menschen zu seinen Haustieren spricht. Wenn zum Beispiel zwei Kleinkinder im Pferdestall Kutsche spielen, vor die Holzpferde gespannt sind. Das echte, große Pferd steht davor. Während die Besucher schauen oder eine der lustigen Tierpostkarten erwerben, spielt Michael Herrmann auf dem Akkordeon.

Ausstellung geöffnet Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr