Diplomat zu Besuch in der Stadt

Filmreif: Mit dem Smartphone werkelte Switlana Melnyk, die Frau des Botschafters Andrij Melnyk (li.) am Montag bei ArcelorMittal. Für den 42-jährigen Botschafter der Ukraine in Deutschland war es der erste Besuch in der Stadt. Der Leiter des Warmwalzwerkes, Andreas Pollack (56), erklärt ihm die Produktion. © Foto: Gerrit Freitag

Christopher Braemer

Eisenhüttenstadt. (MOZ) Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, hat am Montag das Werk von ArcelorMittal besichtigt. Er folgte einer Einladung des Bundestagsabgeordneten Martin Patzelt (CDU). Beim Gespräch mit der Geschäftsführung ging es auch um den Strukturwandel.

Der Werksbesuch am Montag bei ArcellorMittal hat bei einem ukrainischen Diplomaten bleibenden Eindruck hinterlassen. „Das ist schon beeindruckend, in der Ukraine sehen solche Hütten anders aus“, sagt Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland, bei seinem Besuch des Warmwalzwerkes. Zusammen mit seiner Frau Switlana, die munter mit ihrem Smartphone das Werk filmte, besichtige er dieses – nach einem Gespräch mit der Geschäftsführung um Country Manager Germany André Körner und CEO Pierre Jacobs.

„Unser Werk in Eisenhüttenstadt ist beispielhaft für innovative und energieeffiziente Stahlerzeugung“, lobt André Körner, seit 2014 in seiner Position tätig. „Seit der Wende 1989 hat es erfolgreich den Strukturwandel gemeistert und stellt heute Qualitätsstähle auf höchstem Niveau her.“ Diese werden nach Aussage von Körner in erster Linie von Kunden in Deutschland und Osteuropa zu hochwertigen Produkten für Autos und Haushaltsgeräte weiterverarbeitet. Auch wenn das Gespräch mit dem Botschafter unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, nutzte die Geschäftsführung nach MOZ-Informationen die Gelegenheit, um den Botschafter auf die Möglichkeiten, ihre Produkte in der Ukraine zu vertreiben, hinzuweisen.

Die Einladung zum Besuch kam nicht vom Werk selbst, bestätigt ein Sprecher. Mit seinem Besuch in Eisenhüttenstadt war der Botschafter einer Einladung des Bundestagsabgeordneten Martin Patzelt gefolgt, um dessen Wahlkreis, der unter anderem Frankfurt und Eisenhüttenstadt umfasst, kennen zu lernen. „Der Botschafter ist auf mich zugekommen, wollte mich und meinen Wahlkreis kennen lernen“, erklärt Martin Patzelt am Montag. Der ehemalige Bürgermeister von Frankfurt hat neben seiner Mittlerfunktion gute Beziehungen zu ArcelorMittal. „Er hat uns oft in kniffligen Fragen beraten, bei Energiethemen und Schleusen“, bestätigt Körner beim Werksbesuch am Montag.

Der 43-jährige Andrij Melnyk sei am Dialog mit den regionalen Wirtschaftsvertretern interessiert, bekräftigt Patzelt. Nach dem Werk in Eisenhüttenstadt hat er auch die Handwerkskammer und die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Frankfurt besucht. „Viele kleine und mittelständische Unternehmen in Ostbrandenburg haben nach Kriegsbeginn in der Ostukraine ihre Lieferungen nach Russland und in die Ukraine gestoppt“, sagt Martin Patzelt. „Dabei besteht gerade in diesen Ländern ein enormes Potential für die lokale Wirtschaft.“

Der Strukturwandel Ostdeutschlands in den 1990er Jahren habe für Melnyk eine Vorbildfunktion. „Ich habe auch vor, Stahlwerke in der Ukraine zu besuchen, beispielsweise in Krywyj Rih“, resümiert Andrij Melnyk, der den Austausch zwischen deutschen und ukrainischen Wirtschaftsvertretern weiter fördern will. „Als Botschafter kennt man die Länder in denen man arbeitet, leider immer besser, als das Land, aus dem man kommt.“ Das will er ändern.