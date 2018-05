Sorge um ländlichen Raum

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Bis Montag hatten die Kommunen Zeit, zum zweiten Entwurf der Landesplanung für die Hauptstadtregion Stellung zu beziehen. Beeskow kritisiert in seiner Stellungnahme den Wegfall der Grundzentren, Storkow sorgt sich, in Punkto Einzelhandel an Attraktivität einzubüßen.

In dem zweiten Entwurf des Landesentwicklungsplans für die Hauptstadtregion (LEP HR) sind die Orte nach Größe und Aufgabe, die sie für sich allein, aber auch in der weiteren Umgebung erfüllen, definiert. Die Metropole in Zentrum des Planungsgebietes ist Berlin. Darumherum gruppieren sich Potsdam, Frankfurt (Oder), Brandenburg/Havel und Cottbus als Oberzentren. Außerdem vorgesehen sind Mittelzentren. Das sind Städte, die wichtige Aufgaben in der Daseinsvorsorge (Krankenhaus, weiterführende Schulen etc.) auch für umliegende Kommunen miterledigen. Sie erhalten für die übergeordneten Aufgaben, Geld vom Land. Dazu zählen Beeskow, Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde. Grundzentren, wie in früheren Versionen der Landesentwicklung vorgesehen, sind laut dem neuen Entwurf nicht mehr Bestandteil der Landesentwicklung. Grundzentren waren Städte und Gemeinden mit Nahversorgung, Ärzten, Grundschulen und anderen Funktionen der Daseinsvorsorge.

Eine weitere Festlegung ist, dass die Entwicklung sich anhand der Europäischen Korridore entwickeln soll. Dies sind der Nordsee-Ostsee-Korridor, der Orient/östliches Mittelmeer- und der Skandinavien-Mittelmeer-Korridor. Daraus ergibt sich eine sternförmige Struktur, wobei die sechs Zacken des „Siedlungssterns“ an überregionalen Bahnlinien und Autobahnen entlang verlaufen. Vorteil dieser Planungsmethode ist, dass die Infrastruktur für die Entwicklung genutzt werden kann. Die Gemeinden, die „zwischen den Zacken“ liegen, fühlen sich jedoch abgehängt. Dies trifft auf Beeskow zu.

In seiner Stellungnahme würdigt Beeskows Bürgermeister Frank Steffen, dass die Kreisstadt erneut als Mittelzentrum anerkannt wird. Den Wegfall der Grundzentren aus der Planung kritisiert er dagegen: „Es wäre notwendig, Gemeinden und Städte zu definieren, die als Grundzentren fungieren.“ Außerdem kritisiert Steffen, dass der Status der Städte „in der zweiten Reihe“, das heißt, solche, von denen man mehr als 60 Minuten bis Berlin braucht, nicht definiert ist. „Gibt es für diese Gemeinden, sofern sie keine Mittelzentren sind, keine Entwicklungsperspektiven?“ Kommunen, die außerhalb der definierten Hauptsiedlungsgebiete liegen, erhalten laut dem Entwurf Limits bei der Ausweisung von Bauland.

Ähnlich wie aus Beeskow kommt auch aus Storkow Kritik an den Beschränkungen für neue Wohnbaugebiete, von denen die Stadt betroffen wäre. Auch Storkow liegt außerhalb des „Siedlungssterns“. Bauamtsleiter Robert Hentschel kann dies nicht nachvollziehen. „Wir haben sowohl per Bahn als auch über die Autobahn eine nur wenige Minuten kurze Anbindung an Berlin“, sagt er. Das Kriterium für eine „Kommune in der ersten Reihe“, nachdem der Berliner S-Bahn-Ring in 60 Minuten erreichbar sein müsse, sei erfüllt – im Entwurf für den Landesentwicklungsplan schlage sich dies aber nicht nieder. Außerdem kritisiert er die vorgesehene Begrenzung von maximal 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche für den Einzelhandel. Vollsortimenter, aber auch Discounter könnten daher künftig gezwungen sein, bei neuen Märkten einen Bogen um Storkow zu machen.

Friedlands Bürgermeister Thomas Hähle sieht in dem Entwurf eine weite Konzentration rings um Berlin. Der ländliche Raum werde weiter abgehängt. Es sei zu befürchten, dass sich die Lebensbedingungen zwischen den sogenannten zentralen Orten (Oberzentren, Mittelzentren) und dem Umland auseinander dividieren.

„Die ländlichen Bereiche spielen fast gar keine Rolle“, stellt Tauches Bürgermeister Gerd Mai fest. „Dadurch werden wir weiter von der Entwicklung abgekoppelt.“ Schon jetzt sei dies der Fall beim Nahverkehr, der Versorgung mit Internet, der Rad- und Verkehrsinfrastruktur, zählt er beispielhaft auf. Verkannt würde seiner Meinung nach im Entwurf: „Wenn der BER ans Netz geht, könnte der Landkreis Oder-Spree nicht unwesentlich davon profitieren.“ Tauches Bürgermeister ist sich sicher, dass die Nachfrage nach Bauland in seiner Gemeinde steigen wird. „Mit dem Pkw braucht man nur 45 Minuten bis zum Schönefelder Kreuz.“

Olaf Klempert, Bürgermeister von Rietz-Neuendorf sieht für seine Gemeinde in einzelnen Ortsteilen wie Groß Rietz, Görzig, Buckow und Herzberg Entwicklungspotential – doch das werde im Entwurf nicht berücksichtigt. Für den ländlichen Raum sei nur eine kleinteilige Entwicklung vorgesehen, kritisiert er.