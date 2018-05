Aus Gastwirtschaft wurde Begegnungszentrum

Renate Meliß

Melchow Volksfestartige Stimmung herrschte am Samstag im Begegnungszentrum Melchow. Festlich gedeckte Tische im Garten, Musik und Tanz und ein buntes Programm ließen die Melchower das 10. Jubiläum ihrer Begegnungsstätte feiern. Die Atmosphäre ließ sofort verspüren: Hier herrscht Geselligkeit, Miteinander, Arbeit, Spaß und Freude.

„Ich übernahm das Haus 2014 fertig, doch das Leben hier wird ja ständig weiterentwickelt“, formuliert es Bürgermeister Ronald Kühn. Wolfgang Lindt war von 1993 bis 2014 Bürgermeister und kann sich noch gut an die Zeiten erinnern, als es in der Tausend-Seelen-Gemeinde Melchow (inklusive Schönholz) weder eine Kita noch eine effektiv arbeitende Feuerwehr oder eine Gaststätte gab. „Unser heutiges Begegnungszentrum war bis Februar 1990 Gastwirtschaft, stand aber bis 2002 leer. Jemand aus dem Rheinland wollte die ursprüngliche Gastronomie wieder aufleben lassen. Doch wir wurden uns schnell einig, so dass 2003 auf der Gemeindevertretersitzung der Beschluss gefasst werden konnte, hier unsere neue Stätte der Begegnung entstehen zu lassen“, erinnert er sich. Schon ein Jahr später konnte mit der Sanierung begonnen werden. 79 eifrige Melchower, jung und alt, machten sich daran, das Gebäude zu entkernen. Mit Fördermitteln und Eigenleistungen konnte 2006 der erste Bauabschnitt fertig gestellt werden. Bis zum Jahr 2008 waren auch der Saalanbau, sanitäre Anlagen inkl. drei Gästezimmer sowie Gartenbereich und Parktplatz fertig. Es war am 7. Juni 2008, als die Einweihung feierlich begangen werden konnte. Der Melchower Karnevalsverein bestand schon viele Jahre – nun war es Zeit, auch das närrische Treiben wieder richtig aufleben zu lassen. Und wer die Karnevalsfeste kennt, weiß, dass in Melchow nichts anbrennt. Zum MCV Melchow gehören auch drei Kindergruppen, die erwachsenen Gardetänzer und das Männerballett mit verschienenen Themengruppen. Viele Gleichgesinnte fanden sich, um das Vereinsleben rege zu gestalten. Parallel dazu trafen sich auch die Sportvereine, die Gymnastikgruppe und der Tischtennisverein, in dem derzeit 15 Aktive sogar Wettbewerbe auf Kreis- und Landesebene austragen. Der Saal wird in all den Jahren intensiv genutzt, nicht nur vom regen Vereinsleben, sondern auch für Geburtstags-, Familien- oder Hochzeitsfeiern. Mit viel Beifall traten am Nachmittag unter anderem die Tanzgruppen des MCV auf – begleitet von viel Beifall.