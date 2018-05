Spanisch-polnisch-deutsche Ausfahrt

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mindestens zehn Tickets müssen verkauft werden, sonst legt das polnische Fahrgastschiff Zefir nicht ab. Drei Paare sind es aber nur, die am Montag eine Rundfahrt auf der Oder machen wollen. Also kaufen die sechs kurzerhand vier Tickets mehr und legen trotzdem ab.

„Wir wollten gestern schon mit der Zefir fahren, waren aber etwas zu spät hier“, erzählen Otti und Walter Breiner aus Bayern, die „auch den Norden und den Osten beim Deutschlandurlaub kennenlernen wollen“. Nachdem die Museen geschlossen waren und es keine Stadtführung gab, wanderten die beiden vor der Schifffahrt durchs Schlaubetal und schauten sich den Helenesee an. „Wirklich sehr schön“ lautet ihr Resümee.

Josep Maria Pascual Badalona und Guadalupe Bustamante Santa Coloma De Gramanet, beide aus Barcelona, haben sich schon Berlin angeschaut, als sie am Montag die Oderrundfahrt in Frankfurt in Angriff nehmen, und wollen in dieser Woche auch noch Potsdam kennenlernen.

Jutta und Thomas Collor aus Alpen am Niederrhein möchten vor ihren geschäftlichen Tätigkeiten in Frankfurt erst einmal die Oderstadt besichtigen. Alle sechs freuen sich, dass die einstündige Spritztour „zu zehnt“ dann doch noch klappt.(sam)

Heute startet die Zefir wieder um 17 Uhr vom Schiffsableger am Holzmarkt. Am Himmelfahrtstag legt sie sogar dreimal ab: um 13, 15 und 17 Uhr.