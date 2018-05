Rathaus-Schlüssel dem Nachfolger übergeben

Irina Voigt

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Eine Amtshandlung muss der scheidende Bürgermeister Olaf Borchardt noch vornehmen, bevor er in den Ruhestand gehen kann. Er will noch den Rathausschlüssel seinem Nachfolger übergeben. Marco Rutter, den die Petershagen-Eggersdorfer für die kommenden acht Jahre zu ihrem neuen Bürgermeister wählten und der nun seit Montag im Rathaus das Sagen hat, nimmt ihn entgegen, mit dem Versprechen, ihn gut zu behüten.

„Ich habe noch meinen Schreibtisch gründlich aufgeräumt, damit nicht zu viel Angefangenes und Unerledigtes liegen bleibt“, sagt Borchardt, der seinen Nachfolger in den vergangenen Wochen in die „Geheimnisse“ des Bürgermeisteramtes einweihte. Das meiste habe er im Computer gespeichert. Sein Nachfolger packt gleich einen Laptop aus, denn er hat vor, auch die Social-Medien in die Arbeit einzubeziehen. „Das war nicht so ganz mein Ding“, gibt Borchardt lächelnd zu. Dann macht er sich per Fahrrad auf den Weg nach Strausberg in die MOZ-Redaktion. „Da hole ich mir ein paar Freitag-Zeitungen ab mit meinem Abschiedsinterview“, sagt er, denn per Abo ist er mit einem E-Paper doch ganz auf der Höhe der Zeit.

„Ich habe den Vorteil, dass ich viele der langjährigen Rathausmitarbeiter schon recht lange kenne“, sagt Rutter, der als erste Amtshandlung eine dringend notwendige „Bestellung für die Freiwillige Feuerwehr auf den Weg gebracht“ hat. In diesen Tagen stünden etliche Bewerbungsgespräche an, denn in den zurückliegenden Wochen sind sechs Stellenausschreibungen unter anderem als Sachgebietsleiter veröffentlicht worden. Auch um einen neuen Hauptamtsleiter geht es dabei. Vorgenommen hat sich Rutter, in der nächsten Zeit an Fachausschusssitzungen – wie er es bereits in den zurückliegenden Wochen praktizierte – teilzunehmen. Ob er was ganz anders machen werde, als sein Vorgänger? „Dazu kann ich noch gar nichts sagen“, meint er zurückhaltend.